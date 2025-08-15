Caos en disco de San Bernardo: Un muerto, un herido y un carabinero detenido - Chilevisión

Los primeros antecedentes indican que el oficial de Carabineros estaba en calidad de franco, cuando sus familiares le indicaron que estaban siendo amedrentados por un grupo de personas.

Durante la madrugada de este viernes se registró un fuerte altercado que terminó con un oficial de Carabineros detenido, un herido y un fallecido en las afueras de una discoteque en San Bernardo.

Según explicó el fiscal Patricio Rozas Ortiz, el uniformado recibió un llamado de sus familiares, quienes le indicaron que estaban siendo atemorizados por un grupo de personas.

¿Qué fue lo que ocurrió?

En ese contexto, el fiscal agregó que el funcionario de Carabineros se encontraba al interior del recinto, en calidad de franco y con su arma de servicio en regla.

"El funcionario sale en defensa de sus familiares, y se encuentra directamente con los imputados", indicó el persecutor.

En esa misma línea, agregó: "Al momento de intentar disparar en contra del funcionario, este se defiende accionando su arma personal, dando muerte a uno de los sujetos. En tanto, otro se encuentra en riesgo vital en el hospital Barros Luco en la comuna de San Miguel", explicó el fiscal Rozas.

El carabinero detenido es un cabo segundo de la dotación de la primera comisaría de Santiago. Además, podría haber una tercera persona involucrada, la cual se habría dado a la fuga.

En cuanto a las personas herida y fallecida: "En principio, y de acuerdo a los primeros antecedentes, no habrían alcanzado a disparar. Sí está claro que se mantiene un arma de fuego en el vehículo, en la posición del conductor, quien sería el que estaba apuntando hacia el carabinero de franco", detalló el persecutor.

El fiscal Rozas explicó que el carabinero detenido no tiene alcohol en la sangre, mientras que las víctimas tienen 20 y 21 años, sin antecedentes penales.

"Procesalmente hablando, tiene calidad de imputado. Sin prejuicio de aquello, estaríamos en presencia de algún tipo de legítima defensa, cuestión que en el transcurso del día iremos clarificando con las diligencias que se encuentran pendientes", concluyó el persecutor.