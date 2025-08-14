Carabinero muere luego de protagonizar accidente en su moto en Talca - Chilevisión

El efectivo policial se dirigía a un procedimiento por robo.

Este jueves, se confirmó el fallecimiento de un carabinero luego de protagonizar un accidente en su motocicleta cuando se dirigía a un procedimiento policial en la ciudad de Talca, región del Maule.

El hecho se registró en la intersección de la calle 11 Oriente con 4 Sur.

Según medios locales, el efectivo policial fue identificado como Ricardo Belmar Belmar, de 42 años, perteneciente a la Prefectura Talca, sección Centauro y de cargo sargento segundo.