 Persecución en Lo Prado dejó tres detenidos: Delincuentes dispararon y chocaron a Carabineros - Chilevisión
Minuto a minuto
Persecución en Lo Prado dejó tres detenidos: Delincuentes dispararon y chocaron a Carabineros Contención y seguridad: Codelco implementó medidas tras retorno de 200 trabajadores a El Teniente “Con fines políticos...”: Los descargos del Mago Renato tras polémico show por Día del Niño
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
10/08/2025 07:36

Persecución en Lo Prado dejó tres detenidos: Delincuentes dispararon y chocaron a Carabineros

Los antisociales manejaban un vehículo que no cuenta con encargo por robo, por lo que Carabineros está realizando las pericias correspondientes para esclarecer los hechos.

Publicado por CHV Noticias

Durante la madrugada de este domingo se produjo una persecución policial en Lo Prado que terminó con tres personas detenidas tras haber intentado disparar a Carabineros.

Los hechos ocurrieron a eso de las 04:00 horas, cuando un vehículo donde iban tres individuos intentó darse a la fuga tras percatarse de la presencia de los funcionarios policiales, por lo que se produjo un seguimiento controlado.

Los antecedentes de la persecución

En ese contexto, los antisociales dispararon contra Carabineros, y terminaron impactando una patrulla policial.

"Producto de este hecho se encuentran tres detenidos, desconocemos las lesiones, pero se encuentra procedimiento en desarrollo", expresó la capitán Francisca Arrieta de Carabineros.

El vehículo institucional que colisionó con los delincuentes se encontraba en movimiento también, por lo que se requirió asistencia de otras patrullas policiales en el lugar.

Por el momento, Carabineros se encuentra realizando las pericias correspondientes para esclarecer los hechos, puesto que el vehículo que manejaban los delincuentes no contaba con encargo por robo.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Dueña de Casa: Revisa con tu RUT si eres beneficiaria de los $452 mil

Lo último

Lo más visto

“¡No voy a perder 20 millones!”: Filtran video de Raquel Argandoña tras supuesto robo en avión

El registro fue grabado por un pasajero que iba a bordo en el mismo vuelo que Raquel y muestra a la animadora hablar con un asistente de vuelo tras percatarse que no tenía su costoso reloj.

10/08/2025

VIDEO | Show por Día del Niño en Temuco desata críticas por baile y vestuario “inapropiado”

La presentación del show Mago Renato incluyó a una actriz cuyo baile y vestuario provocaron el malestar de varios apoderados.

09/08/2025

“Llanto y gritos”: Reportan millonario robo a Raquel Argandoña a bordo de un avión

La animadora se encontraba viajando desde Panamá a Santiago con José Miguel Viñuela tras haber hecho un viaje de trabajo a Aruba, cuando ocurrieron los hechos.

10/08/2025

La noche en que “Mamito” Contreras mató al exesposo de Gloria Benavides frente a su hijo

El hijo del exdirector de la DINA y defensor de la dictadura militar de Augusto Pinochet le disparó a su suegro luego de que este intercediera ante una actitud intimidante por parte de Contreras.

09/08/2025