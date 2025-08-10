Persecución en Lo Prado dejó tres detenidos: Delincuentes dispararon y chocaron a Carabineros - Chilevisión

Los antisociales manejaban un vehículo que no cuenta con encargo por robo, por lo que Carabineros está realizando las pericias correspondientes para esclarecer los hechos.

Durante la madrugada de este domingo se produjo una persecución policial en Lo Prado que terminó con tres personas detenidas tras haber intentado disparar a Carabineros.

Los hechos ocurrieron a eso de las 04:00 horas, cuando un vehículo donde iban tres individuos intentó darse a la fuga tras percatarse de la presencia de los funcionarios policiales, por lo que se produjo un seguimiento controlado.

Los antecedentes de la persecución

En ese contexto, los antisociales dispararon contra Carabineros, y terminaron impactando una patrulla policial.

"Producto de este hecho se encuentran tres detenidos, desconocemos las lesiones, pero se encuentra procedimiento en desarrollo", expresó la capitán Francisca Arrieta de Carabineros.

El vehículo institucional que colisionó con los delincuentes se encontraba en movimiento también, por lo que se requirió asistencia de otras patrullas policiales en el lugar.

Por el momento, Carabineros se encuentra realizando las pericias correspondientes para esclarecer los hechos, puesto que el vehículo que manejaban los delincuentes no contaba con encargo por robo.