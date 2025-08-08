 Balacera y persecución en Aeropuerto de Santiago: 5 carabineros fueron heridos - Chilevisión
08/08/2025

Balacera y persecución en Aeropuerto de Santiago: 5 carabineros fueron heridos

Durante la madrugada de este viernes se produjo una persecución policial que dejó varios policías lesionados y un civil detenido. El seguimiento comenzó en Lo Espejo y finalizó en el Aeropuerto.

Publicado por Gabriela Valdés

Durante la madrugada de este viernes se produjo una persecución policial que dejó cinco carabineros lesionados y un civil detenido. El seguimiento comenzó en Lo Espejo y finalizó en Américo Vespucio con Lo Echevers, tras un recorrido que incluyó el paso por el Aeropuerto Arturo Merino Benítez. En ese trayecto, el conductor perdió el control y colisionó contra las barreras de contención. Más tarde, se confirmó que el detenido es un adulto chileno con antecedentes policiales, quien portaba un arma de fuego. Según informó Carabineros, hubo una balacera durante la huida. El resto de la banda se dio a la fuga. 

