 VIDEO | Corrieron entre la gente: Persecución y balacera en Quinta Normal deja dos detenidos - Chilevisión
07/08/2025 07:27

VIDEO | Corrieron entre la gente: Persecución y balacera en Quinta Normal deja dos detenidos

Una persecución de Carabineros a un vehículo terminó en una balacera con dos detenidos en Quinta Normal. El hecho ocurrió cuando durante un patrullaje, funcionarios policiales notaron que una persona portaba un arma de fuego al interior de su vehículo, tras esto, los uniformados intentan fiscalizar al conductor, sin embargo, este se dio a la fuga. Acto seguido se inició una persecución que terminó en las calles Avenida Mapocho con Patricio Lynch con una balacera. Durante el operativo fueron detenidas dos personas, no obstante, otros dos pasajeros del vehículo alcanzaron a huir.

