Tragedia en el Monumental: Registro clave apunta a demora de ambulancias para asistir a víctimas - Chilevisión

Tras el reportaje emitido ayer por CHV Noticias, con un registro clave de la tragedia del Estadio Monumental, se reveló una posible demora en las ambulancias que debían asistir a víctimas de 18 y 12 años. El delegado presidencial de la región Metropolitana, Gonzalo Durán, dice estar a la espera de los resultados de la investigación de la fiscalía para aclarar responsabilidades, las que no solo podrían ser de Carabineros, sino también de los organizadores del evento deportivo, en este caso Colo Colo.