Carabinero falleció tras sufrir accidente de tránsito en Talca: Colaboraba en persecución policial - Chilevisión

Se trata del sargento Ricardo Belmar Belmar de 42 años, quien también había ayudado a un lactante antes del accidente de tránsito. Carabineros decretó tres días de duelo institucional.

Durante la noche de este jueves se confirmó el fallecimiento de un sargento de Carabineros tras sufrir un accidente de tránsito en Talca, región del Maule.

Se trata de Ricardo Belmar Belmar de 42 años, quien momentos antes de su deceso había ayudado en el traslado de un lactante a un hospital y luego se dirigió en su motocicleta a colaborar en una persecución policial.

Sargento de Carabineros falleció en Talca

"Lamentamos informar el sensible fallecimiento del Sargento 2º Ricardo Belmar Belmar (Q.E.P.D.), de dotación de la Sección Centauro de Talca, quien sufrió un accidente de tránsito mientras se desplazaba para prestar cooperación a un procedimiento policial", señalaron desde Carabineros.

En esa misma línea, la institución envío sus condolencias tanto a la familia, como al círculo cercano del sargento Belmar.

Por su parte, el coronel Pedro Vargas de la prefectura de Carabineros de Talca, explicó que durante las labores previas al accidente de tránsito, el sargento Belmar había estado ayudando al traslado de un lactante a un centro asistencial.

Al finalizar decidió prestar apoyar a dos compañeros, quienes estaban realizando una persecución policial. Todos estaban utilizando motocicletas para desplazarse.

"El Sargento Belmar, valiente, con un sólido compromiso del deber, no dudo ni siquiera un segundo en raudamente ir en colaboración de sus compañeros de trabajo, ir en búsqueda de ese delincuente en fuga. Lamentablemente, en el trayecto tuvo un accidente de tránsito que le costó la vida", concluyó el coronel Vargas.

Finalmente, Carabineros declaró tres días de duelo institucional.

Revisa la publicación de X: