AHORA | Hallan cadáver en cercanías del Río Mapocho - Chilevisión

Un cadáver fue encontrado durante la jornada de este miércoles en las cercanías del Río Mapocho, a un costado del Parque de la Familia, en la comuna de Quinta Normal.

Según información preliminar, se trata del cuerpo de un hombre adulto.

Personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) se encuentra en el lugar realizando las primeras pericias.

Hasta el momento, se desconoce si hubo intervención de terceras personas o si se trataría de un suicidio.

