Hombre fue atacado a tiros en plena vía pública en La Pintana: Se encuentra en riesgo vital - Chilevisión

Carabineros se encuentra realizando las pericias correspondientes para establecer cuántos atacantes están involucrados y así poder detenerlos.

Durante la madrugada de este sábado se registró un homicidio frustrado en plena vía pública en la comuna de La Pintana.

La víctima del ataque es un hombre de 27 años, de nacionalidad chilena, quien recibió al menos dos impactos de bala y fue trasladado al Hospital Padre Hurtado.

Los antecedentes del hecho

Los hechos ocurrieron en la calle Jorge Artiga en la Población Pablo de Rokha, donde "se levanta distinta evidencia balística y también se recaban mayores antecedentes como cámaras de seguridad y declaraciones de testigos", señaló el fiscal ECOH, Milibor Bugueño.

La víctima se encuentra actualmente en riesgo vital y tuvo que ser operada de urgencia.

Del mismo modo, Carabineros trabaja en las diligencias correspondientes para poder establecer cuántos atacantes fueron, sus identidades y así poder detenerlos.

