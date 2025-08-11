La interceptaron, se bajaron del auto y le robaron: Descarada encerrona a conductora en Chicureo - Chilevisión

Vecinos reportan que el mismo auto estaría vinculado a otros robos y delitos en el mismo sector.

Una conductora fue víctima de una violenta encerrona a plena luz del día de este lunes, en la comuna de Chicureo, mientras transitaba por el cruce Lo Pinto.

Los sujetos descendieron armados de un auto gris marca Volkswagen, obligando a la mujer a bajar de su vehículo para robarle sus pertenencias.

El hecho fue registrado por otros conductores que se encontraban en el cruce.

Violenta encerrona en Chicureo

En el video, que muestra el momento exacto de la encerrona, se puede ver cómo dos sujetos armados abordan a la mujer, quien se toma la cabeza y hace señas de entregar todas sus pertenencias.

Pese a la insistencia, los asaltantes no lograron llevarse la camioneta de la mujer, pero sí algunas de sus pertenencias personales como el celular.

Un "tour delictual"

Luego de que se reportara la encerrona, surgieron nuevas denuncias de que el mismo auto estaría vinculado a otros robos en el lugar.

Particularmente, vecinos de un condominio reportaron que, antes de abordar a la mujer, los antisociales intentaron ingresar a una de las casas del recinto.