Menor de 16 años fue asesinado en Coronel: Habría sido atacado a distancia por un motociclista - Chilevisión

Vecinos de la Población Gabriela Mistral señalaron que escucharon un disparo y luego encontraron el cuerpo del joven tendido en la calzada.

En la noche de este lunes, se confirmó la muerte de un menor de 16 años en la Población Gabriela Mistral, comuna de Coronel, región del Biobío.

Radio BioBio informó que el joven habría sido atacado a distancia con un arma de fuego por un sujeto que iba en una motocicleta en movimiento.

De hecho, vecinos del sector señalaron que escucharon un disparo y luego encontraron el cuerpo del joven tendido en la calzada.

En el lugar se hizo presente Carabineros, quienes resguardaron el sitio del suceso hasta la llegada de la Brigada de Homicidios de Concepción, que quedó encargada de las diligencias investigativas.