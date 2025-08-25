 En prisión preventiva quedó mujer que sustrajo a su hija desde hospital de Coronel - Chilevisión
25/08/2025 15:47

En prisión preventiva quedó mujer que sustrajo a su hija desde hospital de Coronel

Durante la audiencia se informó que la mujer fue formalizada por dos delitos: Sustracción de menor y desacato y tráfico de drogas.

Este lunes, se conoció que la mujer que sacó a su hija sin autorización desde el hospital San José de Coronel, región del Biobío, quedó en prisión preventiva. 

Se informó que la mujer fue formalizada por dos delitos: Sustracción de menor y desacato y tráfico de drogas. Cabe señalar que la imputada tenía una causa previa por narcotráfico y porte ilegal de arma de fuego.

Además, durante el embarazo consumió drogas, lo que afectó a la menor, motivo por el cual se encontraba en el centro asistencial a raíz de una medida de protección del Juzgado de Familia. 

Mujer quedó en prisión preventiva

El juez Jorge Henríquez decretó su prisión preventiva tras acoger los argumentos del Ministerio Público. 

Mientras que desde Defensoría indicaron que apelarán al fallo, ya que aseguraron que la conducta de la madre tuvo por objetivo proteger a su hija y evitar que el Estado se la quite. 

Por último, se comunicó que se fijó en 90 días el plazo de investigación, donde se buscará identificar a las cinco personas que ayudaron a la mujer a sustraer a la lactante. 

