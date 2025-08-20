Su madre terminó detenida: Fue encontrada con vida la lactante que fue sacada de hospital de Coronel - Chilevisión

La mujer y la pequeña fueron encontradas por personal del OS9 de Carabineros en el sector de Candelaria en San Pedro de la Paz.

Este miércoles por la tarde se confirmó que fue encontrada con vida la pequeña lactante de menos de un mes que había sido sacada a la fuerza por su madre desde la unidad de Neonatología del Hospital San José de Coronel.

Incluso, el pasado lunes, cuando ocurrieron los hechos, se informó que la mujer, quien mantendría problemas con drogas, llegó acompañada de un hombre y agredieron a un matrón para luego sacar a la pequeña.

De hecho, por las cámaras de seguridad cercanos al recinto asistencial se vio a la mujer corriendo con la menor en sus brazos antes de que se le perdiera el rastro.

Finalmente, durante esta jornada personal del OS9 de Carabineros encontró a la mujer en el sector de Candelaria en San Pedro de la Paz y donde también estaba la bebé. La mujer fue detenida.