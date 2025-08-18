 Agredieron a personal médico: Sustraen a recién nacida desde el Hospital San José de Coronel - Chilevisión
18/08/2025 18:11

Agredieron a personal médico: Sustraen a recién nacida desde el Hospital San José de Coronel

La guagua debía permanecer en el recinto médico mientras se investigaba a la madre por control de presunta droga.

Este martes, se conoció que una recién nacida de apenas 18 días fue sustraída desde el Hospital San José de Coronel, región del Biobío. 

Sin embargo, y tras la audiencia que determinó esta medida cautelar, la mujer llegó al hospital acompañada de un hombre, quienes agredieron a un matrón y escaparon con la menor con rumbo desconocido. 

Según se informó en el programa Contigo En Directo, a la pareja los esperaba un auto a la salida del hospital, lo que facilitó su huida. 

