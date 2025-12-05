VIDEO | El sospechoso gesto del detenido que la policía cortó en seco: Chocó ebrio en Quinta Normal - Chilevisión

La mañana de este viernes, se registró una persecución que terminó en un choque y con cuatro detenidos en la comuna de Quinta Normal.

El hecho quedó en evidencia tras un operativo en conjunto entre Carabineros y personal de seguridad municipal de la comuna, que en un control policial detectaron a un grupo de cuatro sujetos que circulaban en un automóvil en evidente estado de ebriedad.

El conductor intentó eludir la fiscalización y darse a la fuga, pero terminó impactando contra un local comercial, siendo detenidos los ocupantes.

Detenidos tras choque en Quinta Normal

Justo en medio de la detención, cuando personal policial estaba tomando nota de los datos de los sujetos y los antecedentes de lo ocurrido, hubo uno de los sujetos que realizó un llamativo gesto.

Los ocupantes del vehículo fueron reducidos en el suelo, boca abajo y esposados mientras los uniformados tomaban control de la situación.

En medio de eso, hubo uno que intentó incorporarse a pesar de estar limitado y logró pararse en sus rodillas para tratar de avanzar un par de metros hasta donde estaban sus otros compañeros.

Sin embargo, un inspecto municipal que estaba a su lado se percató de lo ocurrido y frenó en seco su actuar, devolviéndolo a su lugar original.

Minutos después, una mujer identificada como Lucerito se contactó con Contigo en la Mañana y explicó que el auto era de su propiedad y que se lo había prestado de buena fe a su expareja.

“El papá de mi hijo me pidió de favor que se lo prestara y que iba a manejar un amigo que tiene licencia porque él no tiene. Accedí a prestarlo porque tengo una buena relación con él”, detalló.