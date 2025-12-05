¡De Naya Fácil a Cecilia Bolocco! Los looks que arrasaron en los Copihue de Oro 2025 - Chilevisión

Entre los outfits más comentados destacaron las propuestas metalizadas y transparencias. Revisa acá algunos de los vestuarios más llamativos del evento.

Este jueves se vivió una nueva edición de los premios Copihue de Oro, donde varias figuras del espectáculo lucieron sus mejores looks por la alfombra roja.

Entre los outfits más comentados destacaron las propuestas metalizadas y transparencias, una fórmula que varias celebridades como Naya Fácil, Cecilia Bolocco, Carla Jara y Francisca Merino, entre otras, escogieron para marcar presencia en una edición donde la moda tomó un rol protagónico.

A continuación, revisa algunos de los vestuarios más llamativos del evento:

Cecilia Bolocco

Carla Jara

Karen Doggenweiler y Cristian Riquelme

Cony Capelli

Danilo 21

Eugenia Lemos

Jorge Aldoney y Luna Marinetti

Pancha Merino

Naya Fácil

Fran Maira

Raquel Castillo

Karla Melo y Dunga

Ignacia Michelson

Adriana Barrientos

Anita Alvarado

Pamela Leiva

David Nicolás

El Tomi

Hugo Valencia