 ¡De Naya Fácil a Cecilia Bolocco! Los looks que arrasaron en los Copihue de Oro 2025 - Chilevisión
Minuto a minuto
Debate Anatel: Así quedó el sorteo y formato para el último cruce entre Jara y Kast Caso Muñeca Bielorrusa: Fiscalía pide formalizar a otras tres piezas claves en la investigación Último debate presidencial 2025: Los 5 periodistas que conducirán el cara a cara entre Jara y Kast VIDEO | El sospechoso gesto del detenido que la policía cortó en seco: Chocó ebrio en Quinta Normal VIDEO | Delincuentes botaron a adulto mayor en silla de ruedas en violento asalto de Maipú
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
05/12/2025 11:58

¡De Naya Fácil a Cecilia Bolocco! Los looks que arrasaron en los Copihue de Oro 2025

Entre los outfits más comentados destacaron las propuestas metalizadas y transparencias. Revisa acá algunos de los vestuarios más llamativos del evento.

Publicado por CHV Noticias

Este jueves se vivió una nueva edición de los premios Copihue de Oro, donde varias figuras del espectáculo lucieron sus mejores looks por la alfombra roja.

Entre los outfits más comentados destacaron las propuestas metalizadas y transparencias, una fórmula que varias celebridades como Naya Fácil, Cecilia Bolocco, Carla Jara y Francisca Merino, entre otras, escogieron para marcar presencia en una edición donde la moda tomó un rol protagónico.

A continuación, revisa algunos de los vestuarios más llamativos del evento:

Cecilia Bolocco

Carla Jara

Karen Doggenweiler y Cristian Riquelme

Cony Capelli

Danilo 21

Eugenia Lemos

Jorge Aldoney y Luna Marinetti

Pancha Merino

Naya Fácil

Fran Maira

Raquel Castillo

Karla Melo y Dunga

Ignacia Michelson

Adriana Barrientos

Anita Alvarado

Pamela Leiva

David Nicolás

El Tomi

Hugo Valencia

Carmen Gloria Bresky

Publicidad

Destacamos

Noticias

Atención pensionados: Dos nuevos bonos se comenzarán a pagar desde enero de 2026

Lo último

Lo más visto

VIDEO | El sospechoso gesto del detenido que la policía cortó en seco: Chocó ebrio en Quinta Normal

Los ocupantes del vehículo fueron esposados y reducidos en el suelo, pero hubo uno que intentó descolgarse cuando personal policial le tomaba los datos.

05/12/2025

“No estoy exagerando”: La pregunta de Mauricio Israel que enmudeció al panel de Plan Perfecto

Tras la aparición de sus dos hijos en distintos capítulos de Primer Plano, el periodista tuvo una insólita pregunta alusiva al desempeño del capítulo. Así lo reveló Patricio Sotomayor.

05/12/2025

FOTOS | ¿Romance confirmado? Denise Rosenthal se dejó ver con supuesta nueva pareja

La cantante chilena habría encontrado el amor en un conocido emprendedor del rubro fitness, a quien acompañó en un evento esta semana.

05/12/2025

Atención pensionados: Dos nuevos bonos se comenzarán a pagar desde enero de 2026

Se trata de la Compensación por Expectativa de Vida y el Beneficio por Años Cotizados, ambos pagos que comenzarán a entregarse desde enero a las personas que cumplan con los requisitos establecidos.

05/12/2025