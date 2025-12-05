¡De Naya Fácil a Cecilia Bolocco! Los looks que arrasaron en los Copihue de Oro 2025 - Chilevisión

Entre los outfits más comentados destacaron las propuestas metalizadas y transparencias. Revisa acá algunos de los vestuarios más llamativos del evento.
Este jueves se vivió una nueva edición de los premios Copihue de Oro, donde varias figuras del espectáculo lucieron sus mejores looks por la alfombra roja.
Entre los outfits más comentados destacaron las propuestas metalizadas y transparencias, una fórmula que varias celebridades como Naya Fácil, Cecilia Bolocco, Carla Jara y Francisca Merino, entre otras, escogieron para marcar presencia en una edición donde la moda tomó un rol protagónico.
A continuación, revisa algunos de los vestuarios más llamativos del evento: