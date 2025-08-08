Aseguran que cercanos a Marocchino “están contentos” con la ruptura y acusan a Merino de ser culpable de quiebre familiar - Chilevisión

Cabe señalar que la pareja había comenzado un romance en 2019 y tres años después se comprometieron y tenían pensado casarse en Italia,

Poco a poco se van conociendo más detalles de la abrupta separación entre Francisca Merino y el italiano Andrea Marocchino.

Cabe señalar que la pareja había comenzado un romance en 2019 y tres años después se comprometieron y tenían pensado casarse en Italia, hecho que finalmente no ocurirá luego que se conociera que "no habría vuelta atrás" en la relación.

Ahora, en medio del programa "Tal Cual" de TV+, donde es panelista, la actriz señaló que su relación amorosa desde hace un tiempo no iba del todo bien.

De hecho, reveló que fue "plantada" por su pareja, quien preferió estar con un amigo antes que con ella. "Este italiano se me desapareció", comenzó diciendo. "Llegó como a las 1 y tanto, me dejó plantada y yo arregladita y todo. Al final me enojé, lo llamé 20 veces, lo reté… ", afirmó.

Finalmente, la comunicadora señaló que "me importa una raja su amigo, primero está su mujer... Tú crees que yo dejaría a mi pareja botada por una amiga, ni cagando. Lo llamé como 50 veces", cerró.

Acusan a Francisca Merino de ser culpable de quiebre familiar

En el panel de "Que te lo digo" se entregaron detalles de las razones que motivaron el quiebre entre la pareja, la que según Sergio Rojas "no tendría vuelta atrás".

"Entiendo que parte de la familia de Andrea estaría muy contenta, porque la acusan de ser la culpable entre el quiebre familiar de Marcello, Luciano, y Andrea Marocchino", detalló.