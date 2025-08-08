 “Tiene mucha pena”: Destapan difícil momento de Pancha Merino por ruptura con Andrea Marrocchino - Chilevisión
08/08/2025 08:08

La actriz y el empresario italiano habrían puesto fin a su relación al poco tiempo después del cumpleaños de él, celebrado a mediados de julio.

Publicado por CHV Noticias

Francisca Merino y Andrea Marrocchino sorprendieron a sus seguidores tras terminar su relación luego de seis años juntos y un compromiso de por medio.

Tras esto, se dieron a conocer los motivos detrás del quiebre y Las Últimas Noticias entregó detalles del difícil momento que atraviesa la actriz.

Según recogió el mismo medio, Daniella Campos explicó que las razones de la ruptura fueron familiares y ambos estarían "pésimo según lo que sabemos, ya que este sería un quiebre definitivo".

El difícil momento de Pancha Merino

Según contaron cercanos a la actriz, Marrocchino habría dejado el departamento en el que vivían con los tres hijos de ella y sus cuatro mascotas.

De igual manera, Merino estaría actualmente trabajando con un coach para sobrellevar el difícil momento, puesto que “tiene mucha pena y no ha hablado con él”.

Incluso, la intérprete estaría considerado que ambos vayan al coach para terminar bien, debido a que aún se tienen cariño.

Respecto a los motivos del término, esto habría ocurrido después del cumpleaños del empresario, celebrado a mediados de julio.

Según cercanos a la pareja, los problemas de convivencia venían desde antes, y tendrían su origen en diferencias rutinarias, debido a que a ella le gusta levantarse temprano, salir y estar en la naturaleza, mientras que él sería una persona más nocturna.

