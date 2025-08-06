 Sin matrimonio ni luna de miel: Reportan quiebre entre Pancha Merino y Andrea Marrochino - Chilevisión
06/08/2025 22:28

Sin matrimonio ni luna de miel: Reportan quiebre entre Pancha Merino y Andrea Marrochino

La actriz y el empresario comenzaron su romance en 2019 y en 2022 se comprometieron en matrimonio y tenían pensado realizar la boda en Italia.

Publicado por CHV Noticias

Luego de seis años de relación y planes de matrimonio, Pancha Merino y Andrea Marocchino decidieron tomar caminos separados y terminaron su romance. 

La información fue confirmada por la propia actriz al ser consultada por Glamorama, luego de que en el programa Que te lo digo revelaran el quiebre. 


Al respecto, la comunicadora optó por no hablar detalles del término de su relación, pero aseguró que se encuentra “mejor”.

Planes de matrimonio de Pancha Merino y Andrea Marocchino

Pancha Merino y Andrea Marocchino se conocieron en 2019 en un evento de la Fórmula E.  y desde entonces comenzaron una relación que derivó en planes de matrimonio. 

Incialmente tenían planeado casarse en Italia, desde donde es originario el hijo de Luciano Marocchino, pero diversos motivos los obligaron a tomar la decisión de suspenderlo. 

Este año la actriz había revelado que quería retomar los planes de boda, sin embargo ella lo descartó nuevamente tras un análisis de su numerología

