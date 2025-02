El insólito motivo de Pancha Merino para no casarse con Andrea Marocchino: “No me pregunten más” - Chilevisión

Mientras debatía en torno al inminente próximo 14 de febrero, la actriz confesó que el matrimonio deberá seguir esperando, al menos por un año más.

A pesar de llevar años comprometida con su galán, Pancha Merino reveló que aún no está preparada para dar el sí en el altar por una insólita razón.

La actriz nacional lleva 5 años de relación con Andrea Marocchino y desde 2022 que intentan llevar a cabo su ceremonia de matrimonio.

En aquella ocasión, el casamiento se iba a realizar en Italia pero diversos motivos los obligaron a tomar la decisión de suspenderlo.

El insólito motivo por el que Pancha Merino no se casará

Durante el programa Tal Cual del canal TV+, mientras el panel hablaba sobre el 14 de febrero, Francisca Merino tomó la palabra y reveló la insólita razón por la que no se casará, al menos este año.

"Saben qué, no me pregunten más por el matrimonio este año", comenzó diciendo la actriz, pasando a explicar los motivos de la postergación de su casorio.

“Está pésima la numerología para casarse. Ya hice un análisis profundo y este año no me conviene para nada. Por lo menos a mí, mi signo y mi numerología, no nos viene”, confesó Merino, quien ha declarado ser fiel al esoterismo.

“Me voy a tener que poner las pilas full, arreglando el feng shui, la numerología de mi casa y la de Reñaca”, recalcó.