“No escupas al cielo...”: Carla Jara se burló de Jean Philippe tras desclasificar inédito archivo - Chilevisión

23/11/2025 19:11

“No escupas al cielo...”: Carla Jara se burló de Jean Philippe tras desclasificar inédito archivo

La actriz compartió con sus seguidores una revista del año 2011 en la que aparece una curiosa declaración que el periodista habría realizado en una antigua entrevista.

Publicado por CHV Noticias

Carla Jara protagonizó un anecdótico momento en sus redes sociales tras desclasificar un inédito archivo en el que figuraba también su compañero Jean Philippe Cretton.

La actriz compartió una historia de Instagram con sus seguidores mientras revisaba una antigua revista del año 2011 en la que leía y recordaba una entrevista que le habían realizado. "Me gusta ese pelo", comentó mientras mostraba la foto principal de la plana. 

Sin embargo, el foco del registro cambió luego de que Jara mostrara otra entrevista del ejemplar en la que el protagonista era ni más ni menos que el conductor de televisión.

"Y por aquí, miren lo que me encontré... ¡¡AHH!!", exclamó Jara emocionada. 

Carla Jara se burló de Jean Philippe tras desclasificar inédito archivo

En el video que subió Carla Jara a sus historias se puede ver una foto de Jean Philippe Cretton con un titular en el que el periodista aseguraba: "No me interesa conocer mujeres, y menos de la tele". 

Lo anterior ocasionó la risa de la actriz, quien indirectamente recordó la relación amorosa de Cretton con Pamela Díaz

Al respecto, Jara se tomó con humor el hallazgo y señaló entre risas: "Amigo, no escupas al cielo porque te cae en la cara".

