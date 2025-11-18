“Me retiro”: Gonzalo Cáceres descolocó a Pamela Díaz tras sincera opinión sobre Felipe Kast - Chilevisión

El reconocido maquillador no se guardó nada y aprovechó la instancia para hablar sobre la actual relación de "La Fiera" con el senador.

Gonzalo Cáceres descolocó a Pamela Díaz al expresar su opinión sobre el senador Felipe Kast, actual pareja de la comunicadora.

El maquillador fue el invitado del reciente capítulo del programa Sin Editar, donde no se guardó nada acerca de la nueva relación de La Fiera.

"Haces linda pareja con ese hombre maravilloso", dijo de entrada, provocando la risa incómoda de Díaz. "Precioso, porque es verdad, yo lo conozco", agregó.

Luego, el equipo de Pamela le entregó una bebida a Cáceres para acompañar la entrevista. Ante esto, la animadora dijo en broma: "Dale con alguna gotita para que no hable leseras".

Pamela Díaz "no soportó" comentario de Gonzalo Cáceres

Lejos de quedarse callado, Gonzalo insistió: "Pero si es verdad, es un príncipe ese niño" y reiteró que ambos "hacen una pareja preciosa".

En vista de que el exconductor de TV no quería dejar de hablar de Kast, la conductora se puso de pie y simuló que abandonaba el set: "Ya, haz solo el Sin Editar, me retiro de este lugar".

"Acuérdate que yo soy amigo del primero tuyo", lanzó después Cáceres, refiriéndose al exesposo de "La Fiera", Manuel Neira.

“Con el ‘muñeco’ nos tocó en el programa Salta si puedes (...) con Manuel pasamos mucho, pero te digo algo, a mí no me gustan los jugadores”, terminó.