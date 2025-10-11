“No me imaginé que...”: Felipe Kast resveló si existen planes de matrimonio con Pamela Díaz - Chilevisión

El senador habló sobre su matrimonio con Emelia Puga, el paso a la soltería y su actual relación con Pamela Díaz, ahondando en sus cualidades e incluso la opinión que tienen de ella en el mundo político.

Este viernes, Felipe Kast habló por primera vez en extenso sobre su relación con Pamela Díaz y respondió si existen planes de matrimonio con la animadora.

Además, el fundador de Evópoli se refirió a su relación con Emelia Puga, madre de sus cuatro hijos y con quien estuvo casado durante 18 años.

¿Se ve casado con Pamela Díaz?

Kast estuvo presente en el podcast "¿Por qué tenía que decirlo?", de Julio César Rodríguez y José Antonio Neme, donde este último le preguntó directamente: ¿"Se ve casado con Pamela Díaz?".

Al respecto, el senador declinó responder con un "sí" o un "no" y señaló: "Yo estuve casado 20 años y estoy recién saliendo con alguien".

En esa misma línea, agregó: "Es la primera persona con la cual estoy saliendo después de mi primer matrimonio, que la verdad fue muy positivo. Tuve una muy buena relación con la mamá de mis hijos, tremenda mujer".

Por otro lado, respecto de su relación con Díaz, Felipe detalló: "Entonces, la verdad que esta es la primera vez que me atrevo, porque después que termina una relación 20 años uno dice: 'Estoy listo, no más relaciones'. Y después apareció Pamela y uno empieza a caminar...".

"No me imaginé que yo iba a salir con Pamela Díaz. Fue una casualidad que alguien nos presentó. Y la verdad que me encontré con una persona que admiro mucho, además que es muy guapa, muy linda", admitió Kast.

Finalmente, el senador concluyó: "Todo el mundo me ha hablado siempre muy bien de ella. Incluso en el mundo político le tienen buena".