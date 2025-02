Las ácidas bromas de Chiqui Aguayo a Pamela Díaz por “romance” con Felipe Kast: “Me da pena por ti” - Chilevisión

La comediante Chiqui Aguayo no dejó pasar la oportunidad y dijo todo lo que pensaba sobre la supuesta relación de Pamela Díaz con el senador Felipe Kast.

Chiqui Aguayo estuvo invitada en el programa de YouTube "Sin Editar" de Pamela Díaz, donde aprovechó de bromear a la animadora por su relación con el senador Felipe Kast.

La comediante, sin filtro alguno, manifestó su opinión sobre el supuesto "romance" de La Fiera con el parlamentario, con quien ha sido vista de viaje y compartiendo en distintos locales.

Las ácidas bromas de Chiqui Aguayo a Pamela Díaz

Todo partió cuando Aguayo aseguró que quería casarse de nuevo con su esposo Karim Sufan y dentro de los invitados tiene considerada a Pamela Díaz. Sin embargo, bromeó con quién sería su posible acompañante.

"Le vamos a dejar el parte (de matrimonio) abierto: Pamela +1, así nos evitamos cualquier problema", dijo Chiqui, y la animadora respondió: "Tú cachai que me voy a casar antes que tú".

"¿Con Kast?", preguntó sin filtro la comediante, provocando la inmediata reacción de su amiga. "Ay nooo, no digas eso".

"No te metas en la política, Pamela. Me da pena por ti, ahora vas a tener que moderarte. Imagínate vas a un carrete con los del Senado y vas vestida así", lanzó la humorista.

Ante esto, Díaz señaló "cómo se te ocurre, ridícula, que voy a entrar a la política. Me muero". "Pero ya ser la señora de...", alcanzó a decir Aguayo, siendo frenada por Pamela, quien recalcó que "no soy la señora de nadie, amiga. Estoy soltera".

"Estoy pensando en que esto llegase a fructificar, me da pena por ti", insistió Chiqui. "¿Tú crees que no podría seguir haciendo esto?", preguntó La Fiera, y la actriz se sinceró: "No, en algún momento te va a decir 'Pamela, vístete de azul y beige'".