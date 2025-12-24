 Del público a la pista: Quién es Diego Pánico, el participante que irrumpe en repechaje Fiebre de Baile - Chilevisión
24/12/2025 17:20

Del público a la pista: Quién es Diego Pánico, el participante que irrumpe en repechaje Fiebre de Baile

El influencer y miembro habitual del público del estelar de Chilevisión tendrá una oportunidad especial para luchar por un cupo junto a los famosos que han sido eliminados del programa.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Fiebre de Baile entró en su recta final y la próxima semana se vivirá el esperado repechaje en donde los eliminados lucharán por regresar a la competencia, ocasión en la que Diego Pánico tendrá una especial oportunidad sobre la pista de baile.

El influencer, que se transformó en una presencia habitual en el público, en especial por sus intervenciones con Vasco Moulian, fue confirmado para competir y luchar por un lugar en el estelar de Chilevisión. 

El repechaje se presenta como una etapa clave del espacio televisivo, donde los concursantes deberán demostrar nuevamente su talento. 

En el caso de Diego Pánico, quien no ha sido parte de la competencia, accederá a esta etapa bajo una invitación especial. 

Estoy un poquito emocionado, muy agradecido. Los sueños se pueden cumplir, aunque te cierren las puertas ustedes dóblenle la mano al destino porque para mí es súper lindo estar aquí”, expresó tras el anuncio. 

Quién es Diego Pánico

Diego Pánico es un influencer y creador de contenidos con presencia en TikTok e Intagram. Tiene 25 años y es oriundo de la ciudad de Los Ángeles. 

El joven que se integrará al repechaje de Fiebre de Baile alcanzó gran popularidad en redes sociales gracias a Gran Hermano Chile..

Su fanatismo por el denominado "Team Lulo", en especial por su apoyo a Picoya y Cony Capelli, lo llevó a realizar diversas acciones como viajar hasta Argentina con megáfono en mano.

Es su faceta digital, Diego Pánico se caracteriza por un humor irreverente y también mediático, protagonizando polémicas con personalidades de la farándula digital.

¿Cuándo es el repechaje de Fiebre de Baile?

El repechaje de Fiebre de Baile se llevará a cabo durante dos jornada la próxima semana:  Lunes 29 y martes 30 de diciembre.

En esta crucial instancia algunos famosos que han sido eliminados del programa volverán a la pista de baile para intentar buscar una segunda oportunidad. 

Dentro de los competidores que regresarán destacan: Nicole Moreno, Kike Acuña, Rai Cerda, Nidyan Fabregat, Ignacia Cifuentes, Luis “Mellow” Jara y Catalina Days.

