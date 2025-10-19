Zamarreo, patada y vasos volando: Revelan VIDEO de la pelea entre Isi Glock y Diego Pánico - Chilevisión

"¡Eres una colgada!", gritó Diego Pánico, luego de que Isi Glock le propinara un zamarreo, una patada y lanzara un vaso hacia el influencer.

Luego de que Danilo 21 destapara una feroz pelea entre Diego Pánico y la DJ Isi Glock al interior de un festival de música urbana durante la madrugada de este domingo, un usuario en redes sociales expuso el video del momento.

En el registro se ve a DJ Isi Glock propinar un zamarreo al influencer, luego lanzar una patada y finalmente un vaso, mientras que se escucha a Diego Pánico gritar: "¡¿Dónde está el embarazo?!" y "¡eres una colgada!", haciendo alusión a la polémica infidelidad con Karol Dance.

Esto en alusión a que Isi Glock había mencionado que uno de los test de embarazo había salido positivo, pero luego desmintió estar embarazada del animador.

Registran pelea entre Diego Pánico y DJ Isi Glock

En el video se ve a una serie de personas intervenir, alejando a Diego de Isi Glock y viceversa; sin embargo, en un momento el influencer devuelve el lanzamiento del vaso, mojando también a otras personas con el líquido.

"¡Agresiva, falsa, colgada!", gritó Diego y luego un amigo de Isi Glock volvió a lanzar un vaso hacia el influencer: "Ella me pegó una patada ¡Ella me pegó! (...) Te colgaste del Diego González, hasta del Princeso te colgaste", gritó.

"Me pegó una patada super fuerte y me rompió, sáquenla de acá ¡Sáquenla ahora de acá! Mi cadena de oro que me regaló mi abuelo me la sacó", se ve a Diego mencionar a las personas a cargo del evento.

Finalmente, el influencer utilizó su canal de difusión para mostrar las marcas que quedaron en su cuello a raíz de que le quitaran su cadena.

Revisa el video: