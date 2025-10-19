 Zamarreo, patada y vasos volando: Revelan VIDEO de la pelea entre Isi Glock y Diego Pánico - Chilevisión
Minuto a minuto
Formalizan por secuestro a Juan Beltrán, principal sospechoso de desaparición Krishna Aguilera Remonta Matthei: Así cambiaron las preferencias presidenciales según Pulso Ciudadano Elecciones 2025: Encuesta LCN pronostica empate técnico entre Kast, Matthei y Kaiser “Problemas de índole familiar”: Surgen nuevos antecedentes tras hallazgo de cuerpos en La Reina Gigantesco incendio forestal afectó a la ladera del Cerro Renca
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
19/10/2025 15:21

Zamarreo, patada y vasos volando: Revelan VIDEO de la pelea entre Isi Glock y Diego Pánico

"¡Eres una colgada!", gritó Diego Pánico, luego de que Isi Glock le propinara un zamarreo, una patada y lanzara un vaso hacia el influencer.

Publicado por CHV Noticias

Luego de que Danilo 21 destapara una feroz pelea entre Diego Pánico y la DJ Isi Glock al interior de un festival de música urbana durante la madrugada de este domingo, un usuario en redes sociales expuso el video del momento.

En el registro se ve a DJ Isi Glock propinar un zamarreo al influencer, luego lanzar una patada y finalmente un vaso, mientras que se escucha a Diego Pánico gritar: "¡¿Dónde está el embarazo?!" y "¡eres una colgada!", haciendo alusión a la polémica infidelidad con Karol Dance.

Esto en alusión a que Isi Glock había mencionado que uno de los test de embarazo había salido positivo, pero luego desmintió estar embarazada del animador.

Registran pelea entre Diego Pánico y DJ Isi Glock

En el video se ve a una serie de personas intervenir, alejando a Diego de Isi Glock y viceversa; sin embargo, en un momento el influencer devuelve el lanzamiento del vaso, mojando también a otras personas con el líquido.

"¡Agresiva, falsa, colgada!", gritó Diego y luego un amigo de Isi Glock volvió a lanzar un vaso hacia el influencer: "Ella me pegó una patada ¡Ella me pegó! (...) Te colgaste del Diego González, hasta del Princeso te colgaste", gritó. 

"Me pegó una patada super fuerte y me rompió, sáquenla de acá ¡Sáquenla ahora de acá! Mi cadena de oro que me regaló mi abuelo me la sacó", se ve a Diego mencionar a las personas a cargo del evento.

Finalmente, el influencer utilizó su canal de difusión para mostrar las marcas que quedaron en su cuello a raíz de que le quitaran su cadena.

Revisa el video:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Se acerca la Noche de Museos 2025: Conoce qué lugares podrás visitar en la RM

Lo último

Lo más visto

“Problemas de índole familiar”: Surgen nuevos antecedentes tras hallazgo de cuerpos en La Reina

El padre vivía en Isla de Maipo y se habría encontrado en el lugar para cuidar a sus hijos, dado que la madre estaría de viaje en Argentina por motivos de estudios,

19/10/2025

“Enamorándome...”: Publicación de Fran Virgilio desata furor en sus seguidores

Actualmente, la influencer se encuentra en Estados Unidos visitando a su familia, por lo que compartió una serie de fotos del viaje con una curiosa descripción.

19/10/2025

Zamarreo, patada y vasos volando: Revelan VIDEO de la pelea entre Isi Glock y Diego Pánico

"¡Eres una colgada!", gritó Diego Pánico, luego de que Isi Glock le propinara un zamarreo, una patada y lanzara un vaso hacia el influencer.

19/10/2025

Michele Jankelevich entregó detalles de cómo equilibró sus estudios, el trabajo y la maternidad

La ingeniera civil y esposa de Gabriel Peralta cursó el Executive MBA durante dos años, con clases los viernes y sábados.

19/10/2025