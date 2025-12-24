 EXCLUSIVO | La tajante reacción de Paula Pavic tras enterarse de nuevo romance de Marcelo Ríos - Chilevisión
Minuto a minuto
FOTOS | Descubren túnel a medio construir cercano a cárcel de Limache: Había ropa, comida y bolsos “Eliminar esa figura no fue relevante”: Diputada Cicardini criticó dichos de Karamanos por Primera Dama “Se quemó todo”: Voraz incendio afectó a protagonista de Denominación de Origen en Valparaíso “Parece todo un dilema el de Pía”: Irina Karamanos reaparece y cuestiona regreso del rol de primera dama Cámara de seguridad registra momento exacto de la balacera en feria de La Florida que dejó dos muertos
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
24/12/2025 09:18

EXCLUSIVO | La tajante reacción de Paula Pavic tras enterarse de nuevo romance de Marcelo Ríos

El extenista confesó su amor a los cuatro vientos este martes a través de Instagram a la influencer Vanessa Sofía y desató todo tipo de reacciones.

Publicado por CHV Noticias

Este martes en exclusiva para Plan Perfecto, Paula Pavic se refirió a la nueva conquista de Marcelo "Chino" Ríos, la influencer Vanessa Sofía.

El extenista le declaró su amor a los cuatro vientos a través de Instagram, donde aseguró que se trata de una "atracción incontrolable, que uno no quiere que nunca se acabe" y agregó: "En dos días se perdieran todos los límites y se transformaran en cariño".

¿Qué dijo Paula Pavic sobre la nueva conquista de Chino Ríos?

Al respecto, Paula tuvo una lapidaria reacción y señaló: "La verdad es que hace rato lo que haga él o deje de hacer no es tema mío, y mis hijos ya están lo suficientemente grandes para entender que lo que haga su papá o yo no tiene nada que ver con ellos".

En esa misma línea, agregó: "Yo estoy 100% enfocada en mis temas y en mis hijos".

Por otra parte, Pavic reiteró: "Es que ¿Qué te puedo decir? No es tema mío, no es asunto mío. Si él está feliz, está bien, bien por él y se la tendrá que traer a vivir acá, no sé, supongo, pero bien por él".

La revelación de Ríos resultó sorpresiva porque hasta hace unas semanas se había enfrentado a su quiebre amoroso con Christin Chelsea, una joven casi 30 años menor, a quien aún le dedicaba publicaciones en redes sociales tras el término.

Revive el momento:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono para mujeres trabajadoras: Cuándo es el pago de diciembre, requisitos y cómo recibirlo

Lo último

Lo más visto

Camión desbarranca en autopista y deja a peatón lesionado: Conductor fue detenido en ropa interior

Carabineros presume consumo de drogas en el detenido y responsable del accidente.

24/12/2025

Cámara de seguridad registra momento exacto de la balacera en feria de La Florida que dejó dos muertos

Dos personas fallecieron en una feria libre de la comuna de La Florida tras el ataque de un sujeto que se movilizaba en moto.

24/12/2025

EXCLUSIVO | La tajante reacción de Paula Pavic tras enterarse de nuevo romance de Marcelo Ríos

El extenista confesó su amor a los cuatro vientos este martes a través de Instagram a la influencer Vanessa Sofía y desató todo tipo de reacciones.

24/12/2025

Bono para mujeres trabajadoras: Cuándo es el pago de diciembre, requisitos y cómo recibirlo

A continuación, revisa quiénes reciben el beneficio, cuándo es el pago de diciembre y cómo consultar con tu RUT si te corresponde.

24/12/2025