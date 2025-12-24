EXCLUSIVO | La tajante reacción de Paula Pavic tras enterarse de nuevo romance de Marcelo Ríos - Chilevisión

El extenista confesó su amor a los cuatro vientos este martes a través de Instagram a la influencer Vanessa Sofía y desató todo tipo de reacciones.

Este martes en exclusiva para Plan Perfecto, Paula Pavic se refirió a la nueva conquista de Marcelo "Chino" Ríos, la influencer Vanessa Sofía.

El extenista le declaró su amor a los cuatro vientos a través de Instagram, donde aseguró que se trata de una "atracción incontrolable, que uno no quiere que nunca se acabe" y agregó: "En dos días se perdieran todos los límites y se transformaran en cariño".

¿Qué dijo Paula Pavic sobre la nueva conquista de Chino Ríos?

Al respecto, Paula tuvo una lapidaria reacción y señaló: "La verdad es que hace rato lo que haga él o deje de hacer no es tema mío, y mis hijos ya están lo suficientemente grandes para entender que lo que haga su papá o yo no tiene nada que ver con ellos".

En esa misma línea, agregó: "Yo estoy 100% enfocada en mis temas y en mis hijos".

Por otra parte, Pavic reiteró: "Es que ¿Qué te puedo decir? No es tema mío, no es asunto mío. Si él está feliz, está bien, bien por él y se la tendrá que traer a vivir acá, no sé, supongo, pero bien por él".

La revelación de Ríos resultó sorpresiva porque hasta hace unas semanas se había enfrentado a su quiebre amoroso con Christin Chelsea, una joven casi 30 años menor, a quien aún le dedicaba publicaciones en redes sociales tras el término.

Revive el momento: