“Se burló de mí”: Paula Pavic desmintió versión de Chino Ríos sobre compra de Tesla para su hija - Chilevisión

24/09/2025 12:30

“Se burló de mí”: Paula Pavic desmintió versión de Chino Ríos sobre compra de Tesla para su hija

La emprendedora sorprendió hace unas semanas al anunciar que le regaló a su hija el lujoso vehículo avaluado en $30 millones, sin ayuda de su exmarido.

Paula Pavic volvió a referirse a la polémica por la compra de un Tesla para Isidora, su hija de 16 años con Marcelo “Chino” Ríos.

Semanas atrás, la emprendedora reveló que le compró el vehículo -avaluado en cerca de $30 millones- a su hija. Por su parte, el extenista aseguró que no estaba enterado de la compra de ese regalo.

En ese contexto, Pavic salió a desmentir a su expareja y acusó que el deportista estaba al tanto de la compra del vehículo.

“Él literalmente se burló de mí, diciendo que yo jamás podría comprarle un auto a mi hija”, acusó.

Paula Pavic arremetió contra Chino Ríos

En relación a los dichos de Ríos, la mujer señaló en conversación con el programa Sígueme, que “es una absoluta mentira, porque todo partió porque Marcelo le ofreció comprarle un auto a Isidora hace más de seis meses”.

En esa línea, explicó que acompañó a su hija a ver autos, instancia en la que la adolescente se decidió por un Tesla. Sin embargo, al comentarselo al extenista, este señaló que en el momento no se lo podía permitir.

“Yo le dije ‘okay, no te preocupes, yo se lo voy a comprar’. Y él literalmente se burló de mí, diciendo que yo jamás podría comprarle un auto a mi hija. Por eso para mí fue tan significativo haberlo hecho”, acusó.

“Si me critican y todo lo que quieran, con toda la información en la mesa, eso me da exactamente lo mismo, pero no tolero la injusticia y la mentira”, cerró Pavic.

