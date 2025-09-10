Paula Pavic le regaló un Tesla a su hija y agradeció a Marcelo Ríos “por no querer ayudar” - Chilevisión

La influencer festejó el cumpleaños de su hija mayor con el extenista sorprendiéndola con un exclusivo automóvil avaluado en cerca de $40 millones de pesos.

Paula Pavic sorprendió a la hija que tiene con Marcelo Ríos con un lujoso regalo para celebrar su cumpleaños.

Resulta que Isidora, la mayor de los hijos que tuvo con el extenista cumplió 16 años, por lo que la influencer decidió regalarle un auto.

VER MÁS DE PAULA PAVIC

Se trata de un vehículo de la marca Tesla, el que está avaluado en un monto cercano a los $40 millones de pesos.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

La propia Paula Pavic compartió los detalles a través de su cuenta de Instagram, donde de pasó aprovechó de enviarle un mensaje a Marcelo Ríos por no querer cooperar en esta sorpresa.

“No saben la emoción que siento en este momento; hasta le agradezco al padre de mi hija por no querer ayudar, porque eso hizo posible que lograra esto por mí misma”, escribió.

Según contó, su emoció fue por “el orgullo que siento de haberlo hecho yo sola es otro nivel. Al fin estoy viendo los resultados de todo lo que yo tenía visualizado cuando empecé a emprender hace cuatro años y todos lo que estaban a mi alrededor nunca me creyeron”.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Seguido de eso, también compartió un mensaje de agradecimiento que le dejó Isidora: “Te admiro demasiado y con tal de habérmelo dado tu sola, con todo el esfuerzo que haces para darnos las cosas que queremos significó mil veces más”.

Paula Pavic sorprendió a su hija con un Tesla