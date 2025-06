“Me niego a bajar mis gastos”: Paula Pavic asegura que pensión de Marcelo Ríos no le alcanza para vivir - Chilevisión

"¿Pero por qué me tengo que amoldar a situaciones? ¿Por qué bajar tus sueños a tu realidad cuando puedes cambiar tu realidad al porte de tus sueños?", preguntó la relacionadora pública.

Paula Pavic, exesposa de Marcelo Ríos, se refirió a la pensión de alimentos que recibe del extenista tras su acuerdo de separación y volvió a declarar que los montos no le son suficientes para mantener su estilo de vida.

“Yo sé con lo que viví y los 14.500 dólares ($13.575.190 en pesos chilenos) no me alcanza para seguir el mismo estilo de vida. Y me niego a bajar el estilo de vida y de mis hijos”, manifestó sobre el dinero que le entrega el Chino Ríos.

En conversación con Las Últimas Noticias, Pavic aseguró que “mucha gente me ha dicho que me tengo que adaptar a la nueva realidad que implica, a todas luces, un menor presupuesto. Que me tengo que apretar", comenzó diciendo.

"¿Pero por qué me tengo que amoldar a situaciones? ¿Por qué bajar tus sueños a tu realidad cuando puedes cambiar tu realidad al porte de tus sueños? Si quieres vivir la vida que quieres, no me tengo que adaptar”, reflexionó.

Según relató en el medio, desde este mes la relacionadora pública recibe 14.500 dólares de pensión, considerando que antes de separarse eran 30.000 dólares que incluían gastos fijos y de los cinco hijos que tienen en común. "Solo la cuenta de la luz sale 1.600 dólares", explicó.

Ahora, sobre su comportamiento financiero tras el quiebre matrimonial, Pavic reconoció "gastar más que antes". "Ahora que no estoy con Marcelo me siento más merecedora de las cosas y si siento que me merezco algo me lo voy a comprar porque estoy trabajando para eso".

Paula Pavic responde a quienes le dicen "floja y mantenida"

Sin embargo, la influencer aclaró que no busca reducir sus gastos. "Mi meta es ganar por lo menos 30.000 dólares ($28.086.600) sola y aumentar. (...) Quiero sentir real libertad económica y que venga de mí, que lo de Marcelo sea para gastos extras”, detalló.