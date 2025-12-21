 Fatal choque entre micro y auto en Lo Espejo deja tres muertos y un herido grave - Chilevisión
21/12/2025 12:42

Fatal choque entre micro y auto en Lo Espejo deja tres muertos y un herido grave

El accidente ocurrió la mañana de este domingo y dejó a un grupo familiar fallecido, mientras se investigan las causas del impacto.

Un fatal accidente de tránsito se registró durante la mañana de este domingo en la comuna de Lo Espejo, en la región Metropolitana, tras una colisión entre una micro del transporte público y un vehículo particular.

De acuerdo con información preliminar proporcionada por Bomberos de Chile, el hecho ocurrió cerca de las 09:30 horas en la intersección de avenida Presidente Eduardo Frei Montalva con Avenida del Ferrocarril.

A raíz del impacto, dos personas murieron en el lugar, mientras que un niño de cinco años falleció luego de ser trasladado a un recinto asistencial. Por otro lado, otra menor se encuentra internada "con carácter reservado".

Las circunstancias que originaron el choque están siendo investigadas por las autoridades, mientras equipos de emergencia y personal policial trabajaron en el sitio del suceso para esclarecer la dinámica del accidente.

