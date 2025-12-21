Fatal choque entre micro y auto en Lo Espejo deja tres muertos y un herido grave - Chilevisión

De acuerdo con información preliminar proporcionada por Bomberos de Chile, el hecho ocurrió cerca de las 09:30 horas en la intersección de avenida Presidente Eduardo Frei Montalva con Avenida del Ferrocarril.

A raíz del impacto, dos personas murieron en el lugar, mientras que un niño de cinco años falleció luego de ser trasladado a un recinto asistencial. Por otro lado, otra menor se encuentra internada "con carácter reservado".

Las circunstancias que originaron el choque están siendo investigadas por las autoridades, mientras equipos de emergencia y personal policial trabajaron en el sitio del suceso para esclarecer la dinámica del accidente.