Mujer queda grave tras robo en Lo Espejo: Menores arrastraron a la víctima en su propio auto - Chilevisión

21/12/2025 08:59

Mujer queda grave tras robo en Lo Espejo: Menores arrastraron a la víctima en su propio auto

La mujer de 28 años fue interceptada por dos adolescentes armados, quienes la obligaron a subir al vehículo y huyeron. Tras una persecución policial, los menores fueron detenidos en Cerrillos y la víctima permanece internada en estado grave.

Durante la noche de este sábado se registró un intento de robo en la comuna de Lo Espejo, Región Metropolitana, que terminó con una mujer de 28 años gravemente herida y dos menores de edad detenidos. El hecho generó un amplio despliegue policial que se extendió hasta la comuna de Cerrillos.

Según información preliminar, el ataque ocurrió cerca de las 23:00 horas, cuando un transeúnte alertó a Carabineros sobre un robo en desarrollo. De acuerdo con los antecedentes, la víctima fue abordada en un semáforo por dos adolescentes de 15 años, quienes la intimidaron con un arma de fuego y la obligaron a subir a su propio vehículo, dándose posteriormente a la fuga con ella en el interior.

Según consignó Radio Agricultura, la fiscal Paula González, de la Fiscalía Metropolitana Sur, explicó que la mujer “opuso resistencia” durante el asalto y que, en medio de la huida, fue “arrastrada por los individuos”. A raíz de la agresión, la víctima fue trasladada de urgencia a un recinto asistencial, donde permanece internada con lesiones de carácter grave.

Por su parte, el capitán Juan Pablo Garrido, oficial de la Prefectura Santiago Rinconada, detalló que Carabineros inició un seguimiento controlado tras detectar el delito. En ese contexto, los antisociales intentaron lanzar a la mujer desde el vehículo en la intersección de Avenida Central con Américo Vespucio. Al exhibir un arma y continuar la fuga, personal policial hizo uso de su armamento de servicio, efectuando dos disparos que impactaron al automóvil, sin lograr detenerlo de inmediato.

La persecución concluyó en Avenida Lonquén con la caletera de Vespucio Sur, en la comuna de Cerrillos, donde ambos menores fueron finalmente detenidos. En el procedimiento, Carabineros incautó un arma de fuego, la cual será sometida a peritajes para determinar si se encuentra operativa.

Las diligencias continúan a cargo del OS9 y Labocar de Carabineros, con el objetivo de esclarecer completamente la dinámica del ataque y establecer eventuales responsabilidades adicionales.

