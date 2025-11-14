Varias casas afectadas: Registran incendio en el campamento Nueva Esperanza en Cerrillos - Chilevisión

Durante la mañana de este viernes se registró un incendio estructural de gran magnitud en el campamento Nueva Esperanza ubicado en cercanías de la intersección de Lo Errazuriz y América Indígena, en la comuna de Cerrillos.

Se estima que hay entre cuatro a cinco casas completamente consumidas por las llamas y no se han reportado personas lesionadas.

Incendio consumió casas en Cerrillos

La emergencia comenzó después de las 06:00 horas y el fuego avanzó con rapidez, dado que las casas son de material ligero y no cuentan con cortafuegos.

Los primeros antecedentes indican que el foco incendiario comenzó por un desperfecto dentro de una vivienda, generando combustión y rápida propagación.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), señaló: "Al momento, personal de Carabineros se encuentra resguardando a los equipos de emergencia. Trabajan en el lugar Bomberos de Maipú, Cerrillos y Metropolitano Sur".

Por su parte, Carabineros informó a través de redes sociales que existen restricciones de pistas en el sector de Lo Errázuriz, América Indígena y Los Dominicos, mientras que Trasporte Informa hizo un llamado a elegir vías alternativas a fin de facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Actualmente la emergencia está contenida, más no controlada, dado que Bomberos ha tenido problemas para acceder al lugar a través de la Ruta 78 y aún se trabaja en la mitigación de algunos focos.

Revisa las publicaciones de X:

Ahora (06:50) restricción de pistas en perímetro campamento Esperanza (Lo Errazuriz - América Indígena - Los Dominicos) debido a procedimiento de Bomberos por incendio. Opté por alternativas alejados de ese perímetro para facilitar trabajo de equipos de emergencia. #Cerrillos pic.twitter.com/EjG4tcM69f — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) November 14, 2025