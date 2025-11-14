Varias casas afectadas: Registran incendio en el campamento Nueva Esperanza en Cerrillos - Chilevisión

Hasta el momento se estima que las llamas han consumido cerca de cuatro o cinco inmuebles y aunque la emergencia se encuentra medianamente contenida, no está controlada.
Durante la mañana de este viernes se registró un incendio estructural de gran magnitud en el campamento Nueva Esperanza ubicado en cercanías de la intersección de Lo Errazuriz y América Indígena, en la comuna de Cerrillos.
Se estima que hay entre cuatro a cinco casas completamente consumidas por las llamas y no se han reportado personas lesionadas.
La emergencia comenzó después de las 06:00 horas y el fuego avanzó con rapidez, dado que las casas son de material ligero y no cuentan con cortafuegos.
Los primeros antecedentes indican que el foco incendiario comenzó por un desperfecto dentro de una vivienda, generando combustión y rápida propagación.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), señaló: "Al momento, personal de Carabineros se encuentra resguardando a los equipos de emergencia. Trabajan en el lugar Bomberos de Maipú, Cerrillos y Metropolitano Sur".
Por su parte, Carabineros informó a través de redes sociales que existen restricciones de pistas en el sector de Lo Errázuriz, América Indígena y Los Dominicos, mientras que Trasporte Informa hizo un llamado a elegir vías alternativas a fin de facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.
Actualmente la emergencia está contenida, más no controlada, dado que Bomberos ha tenido problemas para acceder al lugar a través de la Ruta 78 y aún se trabaja en la mitigación de algunos focos.
