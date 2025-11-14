 Varias casas afectadas: Registran incendio en el campamento Nueva Esperanza en Cerrillos - Chilevisión
Minuto a minuto
Hombre fue a ver show de Edo Caroe y murió atropellado por un camión de valores en Providencia Es falso que Servel no entregue copias de las actas de escrutinio “Aunque me desaparezcan...”: Cristal Aguilera alzó la voz tras nuevas detenciones en el caso del crimen de Krishna Antecedentes claves: La cronología del crimen de la joven Krishna Aguilera Uno se entregó EN VIVO: ¿Quiénes son los dos nuevos detenidos por el crimen de Krishna Aguilera?
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
14/11/2025 08:00

Varias casas afectadas: Registran incendio en el campamento Nueva Esperanza en Cerrillos

Hasta el momento se estima que las llamas han consumido cerca de cuatro o cinco inmuebles y aunque la emergencia se encuentra medianamente contenida, no está controlada.

Publicado por CHV Noticias

Durante la mañana de este viernes se registró un incendio estructural de gran magnitud en el campamento Nueva Esperanza ubicado en cercanías de la intersección de Lo Errazuriz y América Indígena, en la comuna de Cerrillos.

Se estima que hay entre cuatro a cinco casas completamente consumidas por las llamas y no se han reportado personas lesionadas.

Incendio consumió casas en Cerrillos

La emergencia comenzó después de las 06:00 horas y el fuego avanzó con rapidez, dado que las casas son de material ligero y no cuentan con cortafuegos.

Los primeros antecedentes indican que el foco incendiario comenzó por un desperfecto dentro de una vivienda, generando combustión y rápida propagación.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), señaló: "Al momento, personal de Carabineros se encuentra resguardando a los equipos de emergencia. Trabajan en el lugar Bomberos de Maipú, Cerrillos y Metropolitano Sur".

Por su parte, Carabineros informó a través de redes sociales que existen restricciones de pistas en el sector de Lo Errázuriz, América Indígena y Los Dominicos, mientras que Trasporte Informa hizo un llamado a elegir vías alternativas a fin de facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Actualmente la emergencia está contenida, más no controlada, dado que Bomberos ha tenido problemas para acceder al lugar a través de la Ruta 78 y aún se trabaja en la mitigación de algunos focos.

Revisa las publicaciones de X:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Elecciones 2025: Así funcionará el comercio este domingo 16 de noviembre

Lo último

Lo más visto

“Aunque me desaparezcan...”: Cristal Aguilera alzó la voz tras nuevas detenciones en el caso del crimen de Krishna

Este jueves se detuvo a un hombre de 44 años apodado "El Krosty", mientras que en la mañana de este viernes se entregó voluntariamente Kevin Aillapán, quien vive en la última vivienda que fue allanada.

14/11/2025

Aumenta el monto del Aguinaldo de Navidad 2025: Revisa el requisito y cómo obtenerlo

El próximo mes los pensionados recibirán $29.055, correspondiente al aguinaldo, pero pueden aumentar esa cifra cumpliendo con una condición al 30 de noviembre de 2025.

13/11/2025

“Comenzó a modificar...”: Surgen nuevos antecedentes de la demanda de Marite Matus contra Camilo Huerta

La empresaria acusa que dejó de recibir pagos unilateralmente y que Huerta la excluyó de la toma de decisiones respecto del negocio en conjunto, como también denegó su acceso a la información de la empresa.

14/11/2025

“Lamentamos profundamente...”: Familia Ugalde Cruz-Coke rompe el silencio tras crimen de La Reina

A través de un escrito divulgado por sus representantes, la familia defendió la inocencia del imputado y señaló que están colaborando con la justicia para "esclarecer cuanto antes estos hechos horribles".

13/11/2025
Publicidad