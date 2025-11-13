 AHORA | Reportan emergencia de salud de Paul Vásquez mientras combatía incendio en San Bernardo - Chilevisión
Minuto a minuto
AHORA | Reportan emergencia de salud de Paul Vásquez mientras combatía incendio en San Bernardo Estuvo cerca de perder el brazo y a horas de morir: El drama de deportista chilena que cayó en la UCI por picadura de araña ¿Cuál es la multa por no votar en las elecciones del próximo domingo? “La pareja del imputado…”: Fiscalía revela lesiones defensivas del “Cebolla” en crimen de Valentina Alarcón Así cayó el “Cebolla”: Celular de Valentina Alarcón fue clave en la detención del imputado
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
13/11/2025 12:16

AHORA | Reportan emergencia de salud de Paul Vásquez mientras combatía incendio en San Bernardo

Personal de Bomberos se encuentra combatiendo un siniestro en una zona residencial de San Bernardo.

Publicado por CHV Noticias

A esta hora se está registrando un importante incendio en una zona residencial de la comuna de San Bernardo, en la región Metropolitana.

De acuerdo a información preliminar, el siniestro ha consumido a seis viviendas, ubicadas en las cercanías de un Cesfam. 

El avance de las llamas obligó al despliegue de varias compañías de bomberos. Junto a ellos, se encuentran trabajando vecinos del sector.

Asimismo, hace minutos se reportaron dificultades para combatir el incendio a causa de grifos sin agua.

Paul Vásquez entre lesinados por incendio

En medio de las labores de ayuda, las cámaras de Contigo en la Mañana captaron la presencia del comediante y bombero Paul "El Flaco" Vásquez.

El humorista se vio envuelto en una emergencia en pleno combate contra las llamas y resultó con lesiones.  

En desarrollo...

Publicidad

Destacamos

Noticias

Subsidio familiar: Revisa con tu RUT si puedes recibir el beneficio sin necesidad de postular

Lo último

Lo más visto

La nueva tesis por homicidio de Valentina Alarcón: 3 revelaciones que detallaron PDI y la Fiscalía

Robinson Saunders es el único detenido y sospechoso por el femicidio de la joven de 26 años. Cuenta con antecedentes policiales, habría atacado sexualmente a la víctima antes de su muerte y ahora arriesga pena perpetua.

12/11/2025

El desahogo de María José Quintanilla por rumores: “El deporte nacional es embarazarme o separarme”

La cantante se refirió nuevamente a las especulaciones sobre su supuesto quiebre matrimonial.

12/11/2025

Ugalde no habría estado solo: Revelan conversación de vecino que podría dar giro en triple crimen de La Reina

El diálogo entre dos vecinos podría ser fundamental para situar supuestamente a una segunda persona el día y a una hora aproximada del crimen en el que Eduardo Cruz Coke y sus dos hijos fueron asesinados.

12/11/2025

Prisión preventiva para sospechoso por homicidio de Valentina Alarcón: Revelaron crudos antecedentes

El tribunal estableció 180 días de plazo para la investigación. Robinson René Saunders González es, hasta ahora, el único detenido y principal sospechoso por la muerte de la joven de Puente Alto.

12/11/2025