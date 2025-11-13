AHORA | Reportan emergencia de salud de Paul Vásquez mientras combatía incendio en San Bernardo - Chilevisión

Personal de Bomberos se encuentra combatiendo un siniestro en una zona residencial de San Bernardo.
A esta hora se está registrando un importante incendio en una zona residencial de la comuna de San Bernardo, en la región Metropolitana.
De acuerdo a información preliminar, el siniestro ha consumido a seis viviendas, ubicadas en las cercanías de un Cesfam.
El avance de las llamas obligó al despliegue de varias compañías de bomberos. Junto a ellos, se encuentran trabajando vecinos del sector.
Asimismo, hace minutos se reportaron dificultades para combatir el incendio a causa de grifos sin agua.
En medio de las labores de ayuda, las cámaras de Contigo en la Mañana captaron la presencia del comediante y bombero Paul "El Flaco" Vásquez.
El humorista se vio envuelto en una emergencia en pleno combate contra las llamas y resultó con lesiones.
En desarrollo...