AHORA | Reportan emergencia de salud de Paul Vásquez mientras combatía incendio en San Bernardo - Chilevisión

Personal de Bomberos se encuentra combatiendo un siniestro en una zona residencial de San Bernardo.

A esta hora se está registrando un importante incendio en una zona residencial de la comuna de San Bernardo, en la región Metropolitana.

De acuerdo a información preliminar, el siniestro ha consumido a seis viviendas, ubicadas en las cercanías de un Cesfam.

El avance de las llamas obligó al despliegue de varias compañías de bomberos. Junto a ellos, se encuentran trabajando vecinos del sector.

Asimismo, hace minutos se reportaron dificultades para combatir el incendio a causa de grifos sin agua.

Paul Vásquez entre lesinados por incendio

En medio de las labores de ayuda, las cámaras de Contigo en la Mañana captaron la presencia del comediante y bombero Paul "El Flaco" Vásquez.

El humorista se vio envuelto en una emergencia en pleno combate contra las llamas y resultó con lesiones.

En desarrollo...