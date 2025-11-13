Caso Krishna Aguilera: Este jueves se reformalizará a Juan Beltrán por secuestro con homicidio - Chilevisión

En paralelo se realizará la audiencia de formalización de un individuo que se entregó a la policía este fin de semana y habría entregado datos claves para la investigación, tras haberse identificado como lugarteniente de Juan Beltrán.

Este jueves al mediodía se llevará a cabo la audiencia de reformalización de cargos para Juan Beltrán, principal sospechoso por el crimen de Krishna Aguilera en San Bernardo.

Beltrán se encuentra en prisión preventiva y había sido formalizado anteriormente por los cargos de obstrucción a la justicia, lesiones leves a funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) y secuestro.

Este jueves se reformalizará a Juan Beltrán

Sin embargo, el cuerpo sin vida de Krishna fue encontrado el 26 de octubre en la ladera del Cerro Chena, por lo que ahora se le reformalizará por secuestro con homicidio.

En las últimas horas se dio a conocer que el pasado sábado se entregó voluntariamente quien sería un "lugarteniente" de Juan Beltrán, lo que correspondería a una especie de mano derecha o soldado de confianza.

En el domicilio de este hombre se encontró droga, por lo que será formalizado por la Ley 20.000.

Frente al fiscal Marcos Pastén en una declaración voluntaria, el individuo conocido como "El Amoroso" habría entregado datos claves para la investigación, los cuales serán entregados durante una audiencia paralela, pero a la misma hora en la que se reformalizará a Juan Beltrán.

Finalmente, el pasado lunes la hermana de Krishna Aguilera, Cristal, fue víctima de una brutal golpiza. Sin embargo, la joven reveló a través de reds sociales que se encuentra en buen estado.