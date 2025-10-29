Autor material estaría prófugo: Hermana de Krishna Aguilera aseguró que los conoce “a todos” - Chilevisión

Cristal, hermana de Krishna Aguilera, reveló nuevos antecedentes sobre el crimen de la joven y aseguró que el presunto autor material del crimen estaría prófugo.

Según informaron familiares de la víctima podrían haber tres personas prófugas, uno de los cuales sería el quién cometió el asesinato.

Al respecto, Cristal señaló que todos los sujetos de interés serían los “soldados“ que Juan Beltrán utilizaría para su red de narcotráfico.

Sobre la identidad de los otros sujetos que eventualmente estuvieron involucrados en el crimen de su hermana, Cristal aseguró que “los conozco a todos”.

“Yo lo que pido es perpetua para todos. Estás personas no tiene que estar más en la calle, tienen que estar privadas de libertad toda la vida porque son peligrosas“, pidió la hermana de Krishna Aguilera.

Famlia de Krishna Aguilera recibió su cuerpo

La tarde de este miércoles, el Servicio Médico Legal entregó el cuerpo de Krishna Aguilera a su familia, a 25 días de su desaparición.

La joven será velada en la casa familiar en San Bernardo, mientras continúa la investigación para esclarecer el crimen.

El Ministerio Público estableció prisión preventiva para los tres adultos detenidos, mientras que la adolescente de 17 años quedó en internación provisoria.