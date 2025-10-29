 “Despertó en un departamento”: Hermana de Krishna revela desconocido antecedente que involucra a Juan Beltrán y a menor de edad - Chilevisión
Minuto a minuto
Declaran culpable de homicidio a hombre que asesinó a delivery por retraso de 13 minutos Cámara aprueba acusación constitucional contra el juez Antonio Ulloa en el marco del Caso Audios Carabineros realiza allanamientos en departamentos narcos en Cerrillos “Ellas quedaban encerradas…”: Hermana de Krishna revela cómo operaba banda narco de Juan Beltrán Gobierno en alerta por “rodadas” en Halloween: Anuncian refuerzo de controles migratorios y policiales
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
29/10/2025 08:35

“Despertó en un departamento”: Hermana de Krishna revela desconocido antecedente que involucra a Juan Beltrán y a menor de edad

Cristal, hermana de Krishna, conversó en exclusiva con CHV Noticias y afirmó que antes ya había existido un intento de asesinato.

Chilevisión Noticias conversó en exclusiva con Cristal, hermana de Krishna Aguilera, quién entregó antecedentes inéditos luego que se confirmara la muerte de la joven y que fueran formalizados los imputados.

Ahí, Cristal reveló que su hermana estaba en peligro desde hace tres meses, sin embargo, ella le bajaba el perfil a la situación y seguía cerca a Juan Beltrán, principal sospechoso.

"Estaba bajo peligro desde hace 3 meses. Ella siempre me comentaba cosas, pero después se hacía la loca, como que no pasaba nada, este hombre sabía manipularla", partió afirmando. 

"Una vez me dijo que despertó en un departamento y que había una persona mirándola y que ella no lo conocía. Cuando despertó luego de perder el conocimiento, este hombre pescó plata y droga y se fue. Ella antes de despertar ahí había estado con Juan Beltrán y su polola, la menor de edad". 

Al ser consultada si creía que ese fue el primer intento de homicidio hacia Krishna, Cristal afirmó: "No lo creo, es así, porque un testigo se contactó conmigo y me confirmó todo". 

Reportaje completo

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Bodas de Plata: Monto, requisitos y cómo acceder sin postular

Lo último

Lo más visto

EXCLUSIVO | La revelación de Cristal, hermana de Krishna Aguilera: “Ella mandó a quitarle droga a Beltrán”

Cristal relató a CHV Noticias situaciones de riesgo a las que estuvo expuesta Krishna Aguilera por el círculo de Juan Beltrán y detalló cuál fue el supuesto origen del conflicto con el ahora detenido.

28/10/2025

El clan familiar de Héctor Noguera: Quiénes son los hijos y nietos que continúan su legado

El actor tuvo seis hijos, quienes actualmente están ligados al mundo teatral y artístico. Además, tres de sus nietas siguieron sus pasos en la actuación.

28/10/2025

Una supuesta venganza y un asesinato: Quién es quién en el crimen de Krishna Aguilera

El caso es investigando como un secuestro con homicidio y Ministerio Público señalan que habría sido planificado. Por el momento hay seis detenidos, incluido Juan Beltrán, principal sospechoso de la desaparición de la joven.

28/10/2025

El último aplauso para Héctor Noguera: Actor recibió emotiva ovación en su velorio

Apenas se conoció su partida, el Presidente decretó duelo nacional y comenzaron las espontáneas muestras de cariño que se prolongarán hasta el jueves, día de su funeral.

28/10/2025