“Despertó en un departamento”: Hermana de Krishna revela desconocido antecedente que involucra a Juan Beltrán y a menor de edad - Chilevisión

Cristal, hermana de Krishna, conversó en exclusiva con CHV Noticias y afirmó que antes ya había existido un intento de asesinato.

Chilevisión Noticias conversó en exclusiva con Cristal, hermana de Krishna Aguilera, quién entregó antecedentes inéditos luego que se confirmara la muerte de la joven y que fueran formalizados los imputados.

Ahí, Cristal reveló que su hermana estaba en peligro desde hace tres meses, sin embargo, ella le bajaba el perfil a la situación y seguía cerca a Juan Beltrán, principal sospechoso.

"Estaba bajo peligro desde hace 3 meses. Ella siempre me comentaba cosas, pero después se hacía la loca, como que no pasaba nada, este hombre sabía manipularla", partió afirmando.

"Una vez me dijo que despertó en un departamento y que había una persona mirándola y que ella no lo conocía. Cuando despertó luego de perder el conocimiento, este hombre pescó plata y droga y se fue. Ella antes de despertar ahí había estado con Juan Beltrán y su polola, la menor de edad".

Al ser consultada si creía que ese fue el primer intento de homicidio hacia Krishna, Cristal afirmó: "No lo creo, es así, porque un testigo se contactó conmigo y me confirmó todo".

