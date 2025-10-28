Caso Krishna Aguilera: 3 detenidos quedan en prisión preventiva y menor de edad será internada - Chilevisión

Desde la Fiscalía Metropolitana Occidente señalaron que los cuatros imputados fueron formalizados por el delito de secuestro con homicidio de la joven de 19 años.

La Fiscalía Metropolitana Occidente informó las medidas cautelares para las cuatro personas imputadas por el presunto secuestro con homicidio de Krishna Aguilera.

En concreto, el Ministerio Público estableció prisión preventiva para los tres adultos detenidos por su eventual participación en la desaparición y muerte de la joven, ocurrida el pasado 5 de octubre.

Por otra parte, para la adolescente 17 años que también figura entre los imputados y sería pareja de Juan Beltrán, Fiscalía decretó la internación provisoria.

En esa línea, Fiscalía Metropolitana Occidente señaló que todos los imputados fueron formalizados por el delito de secuestro con homicidio de la víctima. Además, a uno de ellos se le formularon cargos por inhumación ilegal.

También conocido como "Guatón", cabe recordar que Juan Beltrán está identificado como el principal sospechoso y detenido por la desaparición de Krishna.

El sujeto de 44 años registra detenciones por robo y estafa, entre otros delitos. Hoy se encuentra en prisión preventiva y será reformalizado el próximo 13 de noviembre.