Una supuesta venganza y un asesinato: Quién es quién en el crimen de Krishna Aguilera - Chilevisión

El caso es investigando como un secuestro con homicidio y Ministerio Público señalan que habría sido planificado. Por el momento hay seis detenidos, incluido Juan Beltrán, principal sospechoso de la desaparición de la joven.

Durante este martes se realizan las formalizaciones de los detenidos por el secuestro y muerte de Krishna Aguilera.

La joven de 19 años fue vista por última vez el pasado 4 de octubrem tras salir de su casa a una supuesta fiesta en compañía de Juan Beltrán, principal sospechoso por su desarpación.

Tras 22 días sin saber de ella, la mañana del domingo se encontró su cuerpo sin vida en la ladera de un cerro de Calera de Tango.

El caso se está investigando como un secuestro con homicidio y ya hay a seis personas detenidas, mientras que desde el Ministerio Público señalan que el crimen habría sido planificado.

Quién es quién en el caso de Krishna Aguilera

Krishna Aguilera

Krishna Aguilera era una joven de 19 años, también madre de una menor de 4 años. Despareció el pasado 4 de octubre tras salir rumbo hacia una discoteca en el barrio Bellavista.

Según el relato de su hermana, trabajaba para Juan Beltrán, pero en el último tiempo intentó cambiar su vida e incluso buscó un trabajo formal.

Cristal Aguilera

Hermana mayor de Krishna, fue la primera en alertar a los medios y a la policía sobre su desaparición. La joven entregó detalles claves sobre el caso y dio información que permitió identificar a los principales sospechosos.

Juan Beltrán

También conocido como Guatón Beltrán, está identificado como el principal sospechoso y detenido por la desaparición de Krishna.

El sujeto tiene 44 años y registra detenciones por robo y estafa, entre otros delitos. Además en un peligroso narcotraficante de San Bernardo y se presume que habría incorporado a la joven a su red delictual.

Rosa Oñate

Rosa es una mujer de 34 años, madre de la menor de 17. Según la versión de Cristal, ella sería la suegra del Guatón Beltrán, y junto a su hija habría tenido participación directa en el crimen, buscando quedarse con el control territorial de San Bernardo.

Menor de 17 años

Según Cristal, esta menor de edad tendría un vínculo con el denominado Guatón Beltrán y sería parte de la red de narcotráfico.

Según los antecedentes preliminares de la investigación, la menor habría amenazado a Krishna Aguilera por supuestos celos debido a su cercanía con el narcotraficante de 44 años.

Jordan Pinto Escobedo

Jordan sería pareja de Rosa y también uno de los detenidos por la investigada red de narcotráfico que lideraba Beltrán. Fue el primero que informó que Krishna estaba fallecida, aunque no precisó su ubicación.

José Raúl Montecinos

El hombre de 45 años fue el último detenido en el caso y además quien aportó la información que permitió a la policía dar con el cuerpo de Krishna el domingo.

Ignacio Escobedo

Según la investigación, el sujeto no participó directamente del crimen, pero sí habría manejado información relacionada al caso.