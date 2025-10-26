 Fiscalía confirma el hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera en Calera de Tango - Chilevisión
Minuto a minuto
“Todo lo que dije salió cierto”: Los descargos de la hermana de Krishna tras hallazgo del cuerpo EXCLUSIVO | Así es el lugar donde fue encontrado el cuerpo de Krishna Aguilera Reñida carrera presidencial: Matthei y Kaiser empatan en tercer lugar según encuesta Criteria Trabajador muere tras caer desde 20 metros de altura en obra de Santiago Fiscalía confirma un sexto detenido por secuestro con homicidio de Krishna Aguilera
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
26/10/2025 08:13

Fiscalía confirma el hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera en Calera de Tango

Tras 22 días de búsqueda, el cuerpo fue encontrado en Catemito y su identidad fue confirmada a través de las huellas dactilares. La Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra trabajando en el lugar.

Publicado por CHV Noticias

Durante la madrugada de este domingo y tras 22 días de búsqueda, se encontró en Calera de Tango el cuerpo de Krishna Aguilera, joven de 19 años desaparecida en San Bernardo desde el pasado 4 de octubre.

El hallazgo se produjo en el sector de Catemito, en un camino interior que conecta la comuna de San Bernardo con Calera de Tango en el Cerro Chena durante la medianoche, mientras que el levantamiento del cuerpo se produjo a eso de las 03:00 horas.

Encuentran cuerpo de Krishna Aguilera

"Luego de la identificación y ya habiendo informado a la familia, se logra establecer que se trata de Krishna, la persona que se encontraba desaparecida", confirmó el fiscal Paul Martinson.

En esa misma línea, explicó que "el cuerpo estaba enterrado, había piedras y rocas que cubrían el cuerpo, pero mayores antecedentes no podemos entregar".

El cuerpo de la joven fue trasladado hasta el Servicio Médico Legal (SML) donde se realizarán las pericias correspondientes, mientras que la Policía de Investigaciones (PDI) ya se retiró desde el lugar del hallazgo, donde retiraron diversas especies.

Hasta el momento hay cinco personas detenidas por la desaparición de Krishna. Juan Beltrán, alias "El Guatón", quien habría sido el último en verla con vida, su pareja sentimental, y su madre.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Vocales de mesa 2025: Revisa con tu RUT si fuiste designado y las causales para excusarte

Lo último

Lo más visto

“Todo lo que dije salió cierto”: Los descargos de la hermana de Krishna tras hallazgo del cuerpo

La hermana de Krishna Aguilera se mostró satisfecha por haber encontrado a su hermana; sin embargo, aseguró no estar conforme con que hayan pasado tantos días para poder dar con el paradero de la joven de 19 años.

26/10/2025

EXCLUSIVO | Así es el lugar donde fue encontrado el cuerpo de Krishna Aguilera

El cuerpo de la joven de 19 años fue encontrado en un camino interior que conecta la comuna de San Bernardo con Calera de Tango, donde se pudo acceder a través de un sendero que estaba marcado.

26/10/2025

Fiscalía confirma un sexto detenido por secuestro con homicidio de Krishna Aguilera

El cuerpo de la joven fue encontrado durante la mañana de este domingo en un camino interior del Cerro Chena que conecta la comuna de San Bernardo con Calera de Tango.

26/10/2025

“Era un atado”: Rebeca Naranjo impactó al revelar la “clave” para durar con Nano Calderón

Rebeca Naranjo, pareja de Nano Calderón, aseguró que cuando esta regla no se seguía había muchas peleas entre ambos, lo cual se mantuvo durante los primeros dos años de relación. Actualmente, llevan 7 años y medio juntos.

25/10/2025