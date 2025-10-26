Fiscalía confirma el hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera en Calera de Tango - Chilevisión

Tras 22 días de búsqueda, el cuerpo fue encontrado en Catemito y su identidad fue confirmada a través de las huellas dactilares. La Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra trabajando en el lugar.

Durante la madrugada de este domingo y tras 22 días de búsqueda, se encontró en Calera de Tango el cuerpo de Krishna Aguilera, joven de 19 años desaparecida en San Bernardo desde el pasado 4 de octubre.

El hallazgo se produjo en el sector de Catemito, en un camino interior que conecta la comuna de San Bernardo con Calera de Tango en el Cerro Chena durante la medianoche, mientras que el levantamiento del cuerpo se produjo a eso de las 03:00 horas.

Encuentran cuerpo de Krishna Aguilera

"Luego de la identificación y ya habiendo informado a la familia, se logra establecer que se trata de Krishna, la persona que se encontraba desaparecida", confirmó el fiscal Paul Martinson.

En esa misma línea, explicó que "el cuerpo estaba enterrado, había piedras y rocas que cubrían el cuerpo, pero mayores antecedentes no podemos entregar".

El cuerpo de la joven fue trasladado hasta el Servicio Médico Legal (SML) donde se realizarán las pericias correspondientes, mientras que la Policía de Investigaciones (PDI) ya se retiró desde el lugar del hallazgo, donde retiraron diversas especies.

Hasta el momento hay cinco personas detenidas por la desaparición de Krishna. Juan Beltrán, alias "El Guatón", quien habría sido el último en verla con vida, su pareja sentimental, y su madre.