 “Hasta morir...”: El sentido mensaje de la hermana de Krishna Aguilera tras nuevas detenciones - Chilevisión
Minuto a minuto
Testigo clave da vuelco a caso Krishna: Ahora se investiga como presunto secuestro con homicidio Comenzó a regir el IVA en compras internacionales: Qué pasa con las páginas no inscritas “Se protegen”: Detenidos por desaparición de Krishna Aguilera tendrían un “código de silencio” Cristián Campos y su hija exigen millonaria indemnización a Raffaella Di Girolamo: Esta es la cifra “Hasta morir...”: El sentido mensaje de la hermana de Krishna Aguilera tras nuevas detenciones
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
25/10/2025 12:34

“Hasta morir...”: El sentido mensaje de la hermana de Krishna Aguilera tras nuevas detenciones

"Ayúdame a encontrarte, te lo pido", sentenció Cristal Aguilera, luego de que se diera a conocer la detención de otras cuatro personas por la desaparición de su hermana, Krishna Aguilera.

Publicado por CHV Noticias

Este sábado a través de redes sociales, Cristal, hermana de Krishna Aguilera, dedicó un potente mensaje luego de que se diera a conocer la detención de otras cuatro personas por la desaparición de la joven de 19 años.

Entre los detenidos se encuentra una joven de 17 años, quien es pareja de Juan Beltrán -también conocido como "Guatón Beltrán"- y la madre de ella, quienes pasarán a control de detención durante esta jornada.

¿Qué dijo la hermana de Krishna Aguilera?

"Cada día que pasa te extraño mucho más. Quisiera que esto solo fuera una pesadilla y despertar de ella", señaló la hermana de Krishna, a través de sus redes sociales.

En esa misma línea, agregó: "Aún te sigo esperando, como tú me dijiste que volverías. Necesito escuchar tu voz, por último abrazarte por última vez. Abrázame en el sueño, ven a visitarme, mamita. Despídete de mí, ayúdame a encontrarte, te lo pido. Te voy a amar hasta morir ".

Durante esta jornada, la familia y cercanos a Krishna llegaron hasta el Juzgado de Garantía de San Bernardo, a la espera de la audiencia de control de detención de estas cuatro personas; sin embargo, se espera que se amplíe el plazo.

Revisa la publicación de Facebook:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Vocales de mesa 2025: Revisa con tu RUT si fuiste designado y las causales para excusarte

Lo último

Lo más visto

Paulina Nin sufrió millonario robo en su parcela en Paine: Esto es lo que se sabe

La animadora había salido a trabajar y al volver se percató del ingreso de los antisociales.

25/10/2025

“Se protegen”: Detenidos por desaparición de Krishna Aguilera tendrían un “código de silencio”

El Tribunal amplió el plazo de la detención hasta el martes 28 de octubre, dado que el Ministerio Público investiga la desaparición de Krishna Aguilera como un secuestro con homicidio.

25/10/2025

Vocales de mesa 2025: Revisa con tu RUT si fuiste designado y las causales para excusarte

Si se cumple con alguna de las causales, las personas que necesiten excusarse de ejercer como vocal de mesa tendrán plazo desde el próximo lunes 27 al miércoles 29 para presentarse en la Junta Electoral.

25/10/2025

Kast baja y sube Parisi: Así variaron las preferencias presidenciales según Panel Ciudadano UDD

Jeannette Jara se encuentra en el primer lugar de las preferencias, con un 25%; mientras que José Antonio Kast permanece en el segundo puesto con un 22%, tras bajar un punto.

25/10/2025