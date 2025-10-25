“Hasta morir...”: El sentido mensaje de la hermana de Krishna Aguilera tras nuevas detenciones - Chilevisión

"Ayúdame a encontrarte, te lo pido", sentenció Cristal Aguilera, luego de que se diera a conocer la detención de otras cuatro personas por la desaparición de su hermana, Krishna Aguilera.

Este sábado a través de redes sociales, Cristal, hermana de Krishna Aguilera, dedicó un potente mensaje luego de que se diera a conocer la detención de otras cuatro personas por la desaparición de la joven de 19 años.

Entre los detenidos se encuentra una joven de 17 años, quien es pareja de Juan Beltrán -también conocido como "Guatón Beltrán"- y la madre de ella, quienes pasarán a control de detención durante esta jornada.

¿Qué dijo la hermana de Krishna Aguilera?

"Cada día que pasa te extraño mucho más. Quisiera que esto solo fuera una pesadilla y despertar de ella", señaló la hermana de Krishna, a través de sus redes sociales.

En esa misma línea, agregó: "Aún te sigo esperando, como tú me dijiste que volverías. Necesito escuchar tu voz, por último abrazarte por última vez. Abrázame en el sueño, ven a visitarme, mamita. Despídete de mí, ayúdame a encontrarte, te lo pido. Te voy a amar hasta morir ".

Durante esta jornada, la familia y cercanos a Krishna llegaron hasta el Juzgado de Garantía de San Bernardo, a la espera de la audiencia de control de detención de estas cuatro personas; sin embargo, se espera que se amplíe el plazo.