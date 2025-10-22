¿Qué pasó con Krishna Aguilera? Exfiscal expone presunta “demora” en investigación que sería clave - Chilevisión

El exfiscal Antonio Villalobos alertó sobre un paso en la investigación que dice se podría haber llevado de mejor manera. ¿El problema? Apunta que podría haber sido clave para una posible eliminación de evidencia por parte del sospechoso.

El exfiscal Antonio Villalobos expuso un posible error en la investigación por la desaparición de Krishna Aguilera, a quien se le perdió el rastro el 4 de octubre tras salir a una fiesta.

El expersecutor conversó con Contigo en Directo sobre la búsqueda de la joven que fue vista por última vez con Juan Beltrán, hombre de 44 años que se encuentra en calidad de imputado.

En ese sentido, detalló que la información proporcionada por Cristal, hermana de la joven desaparecida, “son antecedentes que pueden reflejar qué es lo que pudo ocurrir con la víctima en este caso, más allá de la intervención que hoy está acreditada del señor Beltrán”.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

“Efectivamente aquí, como dice la hermana, hubo una suerte de planificación para ejecutar esta posibilidad de secuestro o de un crimen incluso más grave”, agregó.

El posible "error" en la investigación de Krishna Aguilera

Según Villalobos, la desaparición de Krishna Aguilera “tiene que haber sido coordinada, primero por el principal imputado, pero en segundo lugar por personas que colaboraron con esta ejecución”.

Esto debido a que ”él, y creo que es parte de su coartada, no es quien interviene materialmente en la privación de libertad de la víctima, sino que muy probablemente alguien colaboró él, porque hay que pensar que él estaba muy tranquilo antes de la detención”.

El exfiscal también planteó un posible "error" en la idagatoria para dar con Aguilera: “Hubo una demora por parte de la investigación de no acotarla inmediatamente a quien era el principal sospechoso, porque la hermana de la víctima hace la denuncia y dice que esta era la persona que había estado en el último tiempo con su hermana”.

“Hubo mucha demora que ha permitido que se haya tratado de planificar su huída, probablemente la eliminación de evidencia y adquirió otro celular nuevo”, aseguró.