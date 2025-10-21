Triangulación de antenas fue clave: ¿Por qué PDI investiga canal de regadío en caso de Krishna Aguilera? - Chilevisión

Durante esta jornada efectivo de la PDI han recorrido el Canal Espejo, luego de que fuera apuntado como sitio de interés para la investigación de la joven desaparecida desde el 4 de octubre.

La mañana de este martes la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo trabajos de rastreo en el canal de regadío Espejo, en la comuna de San Bernardo, en el marco de la búsqueda de Krishna Aguilera.

La joven cumplió 18 días desaparecida y la última pista que se tiene de ella fue que estuvo en una discoteca junto a Juan Beltrán, hasta ahora único detenido por el caso.

El lugar se posicionó como sitio de interés para la investigación debido a que en los últimos días personal policial se recogió información de cámaras de seguiridad de viviendas del sector, según detallaron en Contigo en la Mañana.

En paralelo, se logró triangular antenas y, a partir de esto se identificó ciertos puntos de interés ceranos al canal ubicado en San Bernardo.

Tanto los datos obtenidos a partir de las grabaciones como la de las antenas apuntaron a una posible actividad sospechosa en el Canal Espejo.

Detectives especializados han recorrido el canal realizando una revisión exhaustiva durante toda esta jornada y los trabajos permanecen activos en la zona.

Lo que se sabe de la desaparición de Krishna Aguilera

Krishna Aguilera, de 19 años, fue vista por última vez el sábado 4 de octubre tras ir de fiesta a una discoteque en San Bernardo.

Juan Beltrán es hasta ahora el único detenido por la desaparición y es el principal sospechoso de la familia.

El sujeto fue formalizado por los delitos de secuestro, obstrucción a la justicia y lesiones leves a funcionarios de la PDI y el tribunal fijó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación.