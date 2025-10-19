 Formalizan por secuestro a Juan Beltrán, principal sospechoso de desaparición Krishna Aguilera - Chilevisión
19/10/2025 17:10

Formalizan por secuestro a Juan Beltrán, principal sospechoso de desaparición Krishna Aguilera

El tribunal estableció un plazo de 120 días para llevar a cabo la investigación, tiempo durante el cual se buscará esclarecer los hechos y definir el nivel de responsabilidad del imputado.

Publicado por Gabriela Valdés

Este domingo, el Juzgado de Garantía de San Bernardo ordenó la prisión preventiva de Juan Beltrán, el hombre de 44 años catalogado como el principal sospechoso de la desaparición de Krishna Aguilera.

El individuo fue formalizado por los delitos de secuestro, obstrucción a la justicia y lesiones leves a funcionarios de la PDI.

El tribunal además fijó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación, periodo en que se deberán esclarecer los hechos y determinar su grado de responsabilidad en el caso.

Tras la audiencia de formalización, el fiscal Marcos Pastén señaló que el tribunal decretó la cautelar "por considerar que su libertad constituye un peligro, no solamente para la seguridad de la sociedad, sino que, especialmente, un peligro para la seguridad de las víctimas y evidentemente, peligro de fuga".

"Esta persona aprovechándose de la condición en que se encontraba la víctima el día de la ocurrencia de los hechos, la privó de su libertad, no permitió que recuperara su libertad ambulatoria y hasta el día de hoy, 15 días después de ocurridos los hechos no entrega antecedentes del paradero de Krishna“, continuó.

El persecutor finalizó indicando que "estamos hablando de un contexto de personas que se dedican, en caso del imputado, al narcotráfico, y estamos hablando también de una persona que, en otras ocasiones, también habría actuado violentamente“.

¿Quién es Juan Beltrán?, principal sospechoso en desaparición de Krishna Aguilera

Según se dio a conocer, el sujeto es conocido en San Bernardo por su vinculación al tráfico de drogas y donde una de las hipótesis de investigación es que podría haber incorporado a Krishna a su red delictual.

Horas antes de ser detenido, Beltrán fue captado por cámaras ingresando dos bolsas de gran tamaño a un auto, horas antes de su detención.

Además, el principal sospechoso, también conocido como "Guatón Beltrán", tiene un amplio prontuario policial: Hurto simple (2006), robo con intimidación (2006), desórdenes en la vía pública (2008), falsificación de documento público (2011) y estafa (2013). 

PROCESO JUDICIAL EN CURSO

Esta nota trata sobre un proceso judicial en curso, por tanto los delitos imputados no han sido descartados ni dados como acreditados por la justicia.

