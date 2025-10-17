 VIDEO | Caso Krishna Aguilera: Graban al sospechoso escondiendo bolsas de basura antes de ser detenido - Chilevisión
Minuto a minuto
Sobrevivientes de caída de helicóptero en Campos de Hielo llegan a Hospital de la FACh en Santiago Ataque directo y no robo: Revelan nuevos antecedentes en crimen de escolar de 16 años en Viña del Mar Huyó dos veces de prisión en Chile y una en Bolivia: Asesino experto en fugas fue extraditado desde Paraguay Incendió afectó a piso 18 en edificio de Santiago: Fueron evacuadas 150 personas ¿Quién es Juan Beltrán?: Principal sospechoso en desaparición de Krishna Aguilera tiene un amplio prontuario policial
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
17/10/2025 13:26

VIDEO | Caso Krishna Aguilera: Graban al sospechoso escondiendo bolsas de basura antes de ser detenido

Un registro captado por una cámara de seguridad da cuenta del momento en que Juan Beltrán salió de su departamento para guardar dos grandes bultos en la maleta de su auto.

Publicado por CHV Noticias

Un video exclusivo al que accedió CHV Noticias muestra a Juan Beltrán saliendo de su departamento la noche del miércoles 15 de octubre con dos bolsas de basura de considerable tamaño.

El registro fue grabado por una cámara de seguridad la noche anterior a su detención por la Policía de Investigaciones. Hoy es el principal sospechoso por la desaparición de Krishna Aguilera en San Bernardo.

El hombre de 45 años inicialmente fue contactado por la policía civil para una entrevista. Declinó entregar declaraciones, iba a ser detenido por el delito de obstrucción a la justicia, se intentó dar a la fuga y finalmente fue arrestado.

Horas antes fue captado llevando estas dos bolsas de basura hacia un estacionamiento. Una vez llegó a un vehículo, introdujo los bultos en la maleta del automóvil y se marchó.

Vecinos indicaron a CHV Noticias que percibieron olores extraños y de dudosa procedencia desde el departamento de Beltrán. De momento, no se ha entregado información sobre un eventual hallazgo de estas bolsas.

Juan Beltrán se niega a colaborar con las policías

Tras la detención Fiscalía señaló en un punto de prensa que Juan Beltrán no ha prestado colaboración. Esta jornada se conoció que el abogado de la Defensoría Penal Pública, quien representa al detenido, habría influido en dicha postura.

Esto, según Contigo en la Mañana, ya que "a criterio de la defensa no se ajusta legalmente" la retención del sospechoso en el marco de la investigación por la desaparición de Krishna Aguilera.

“La información que entrega una persona al momento de la detención no tiene por qué ajustarse a la teoría del Ministerio Público, sino que tiene que ajustarse justamente a su verdad”, leyó como declaración del abogado la periodista del matinal de Chilevisión. 

En esa línea, insistió que “hasta ahora mi representado tiene su derecho a la presunción de inocencia incólume“. En parelelo, continúan las diligencias para recoger evidencia y determinar su participación en la desaparición de la joven de 19 años. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aumentó el Bono Bodas de Oro: Revisa el nuevo monto, requisitos y cómo postular

Lo último

Lo más visto

¿Dónde está Krishna Aguilera? La cronología de la joven desaparecida que conmociona a San Bernardo

Fue a una fiesta con un hombre de 44 años y la madrugada del 4 de octubre se le perdió el rastro. El caso de Krishna ha dejado una persona detenida, cuatro casas allanadas e inquietantes dudas sobre lo ocurrido esa noche.

17/10/2025

“Mi único gran amor”: Pareja de piloto fallecido conmueve con emotivos mensajes tras tragedia

La joven deportista recurrió a sus redes sociales para despedir al piloto, con quien llevaba casi 10 años de relación.

17/10/2025

VIDEO | Revisa acá completa la primera franja electoral de los candidatos a la presidencia 2025

Este viernes 17 de octubre se transmitió la primera franja electoral rumbo a las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre. Mira la franja a continuación.

17/10/2025

¿Te fijaste? El gesto de Raquel Argandoña con María José Quiroz tras polémica en Fiebre de Baile

La jurado del estelar de Chilevisión y la actriz tuvieron un tenso momento en Fiebre de Baile. Un nuevo capítulo que no pasó desapercibido se produjo en Detrás del Humor.

17/10/2025
Publicidad