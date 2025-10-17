VIDEO | Caso Krishna Aguilera: Graban al sospechoso escondiendo bolsas de basura antes de ser detenido - Chilevisión

Un video exclusivo al que accedió CHV Noticias muestra a Juan Beltrán saliendo de su departamento la noche del miércoles 15 de octubre con dos bolsas de basura de considerable tamaño.

El registro fue grabado por una cámara de seguridad la noche anterior a su detención por la Policía de Investigaciones. Hoy es el principal sospechoso por la desaparición de Krishna Aguilera en San Bernardo.

El hombre de 45 años inicialmente fue contactado por la policía civil para una entrevista. Declinó entregar declaraciones, iba a ser detenido por el delito de obstrucción a la justicia, se intentó dar a la fuga y finalmente fue arrestado.

Horas antes fue captado llevando estas dos bolsas de basura hacia un estacionamiento. Una vez llegó a un vehículo, introdujo los bultos en la maleta del automóvil y se marchó.

Vecinos indicaron a CHV Noticias que percibieron olores extraños y de dudosa procedencia desde el departamento de Beltrán. De momento, no se ha entregado información sobre un eventual hallazgo de estas bolsas.

Juan Beltrán se niega a colaborar con las policías

Tras la detención Fiscalía señaló en un punto de prensa que Juan Beltrán no ha prestado colaboración. Esta jornada se conoció que el abogado de la Defensoría Penal Pública, quien representa al detenido, habría influido en dicha postura.

Esto, según Contigo en la Mañana, ya que "a criterio de la defensa no se ajusta legalmente" la retención del sospechoso en el marco de la investigación por la desaparición de Krishna Aguilera.

“La información que entrega una persona al momento de la detención no tiene por qué ajustarse a la teoría del Ministerio Público, sino que tiene que ajustarse justamente a su verdad”, leyó como declaración del abogado la periodista del matinal de Chilevisión.

En esa línea, insistió que “hasta ahora mi representado tiene su derecho a la presunción de inocencia incólume“. En parelelo, continúan las diligencias para recoger evidencia y determinar su participación en la desaparición de la joven de 19 años.