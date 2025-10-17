“No tiene por qué...”: El motivo por el que no ha hablado detenido por desaparición de Krishna Aguilera - Chilevisión

Javier Concha, defensor del “guatón Beltrán” sostuvo que no porque la Fiscalía quiera vincularlo al caso, la versión se apega a la teoría de la investigación.

La tarde del jueves se realizó el control de detención de Juan Beltrán (44), único detenido en el marco de la investigación por la desaparición de Krishna Aguilera (19).

El Ministerio Público solicitó la ampliación hasta el día domingo, a la espera de nuevas diligencias investigativas que entreguen más evidencia en el caso.

En Contigo en la Mañana detallaron que Javier Concha, defensor del conocido como Guatón Beltrán, declaró por más de una hora en el cuartel de la PDI en la comuna de Ñuñoa.

Declaración del detenido

El abogado de la Defensoría Penal Pública se habría opuesto a la ampliación de la detención, según el matinal de Chilevisión, dado que “a criterio de la defensa no se ajusta legalmente” la retención del sospechoso de la desaparición de Krishna Aguilera.

Por otra parte abordó la versión del Ministerio Público sobre la negativa a colaborar por parte de Beltrán y señaló que no porque la Fiscalía quiere vincularlo al caso se sujeta a la teoría de la investigación.

“La información que entrega una persona al momento de la detención no tiene por qué ajustarse a la teoría del Ministerio Público, sino que tiene que ajustarse justamente a su verdad”, leyó como declaración del abogado la periodista de Contigo en la Mañana.

En esa línea, insistió que “hasta ahora mi representado tiene su derecho a la presunción de inocencia incólume“.

En parelelo, continúan las diligencias para recoger evidencia y determinar su participación en la desaparición de la joven de 19 años.

Durante las últimas horas se realizaron allanamientos en casa y departamentos de la comuna de San Bernardo, donde se logró resatar evidencia significativa.