“Viene a carretear con niña menores”: Quién es el detenido por la desaparición de Krishna Aguilera - Chilevisión

PDI capturó a un sujeto de 45 años, apuntado por la familia como la última persona que habría visto a la joven de 19 años el 4 de octubre, antes de que desapareciera tras salir a una fiesta.

La madrugada de este jueves fue detenido el hasta ahora único sospechoso por la desaparición de Krishna Aguilera, joven de 19 a la que se le perdió el rastro el 4 de octubre.

El hombre de 45 años fue capturado en un condominio de San Bernardo y permanece retenido en el cuartel de la PDI en Ñuñoa, a la espera de nuevas diligencias en el caso.

De acuerdo a lo que indicó la familia de Krishna, ella y el sospechoso mantenían un vínculo y fue él con quien salió de su casa hacia una discoteca donde se le perdió su rastro.

¿Quién es el sospechoso por la desaparición de Krishna Aguilera?

El sospechoso de la desaparición de Krishna Aguilera es un hombre de 45 años, residente en un edificio de la comuna de San Bernardo.

En conversación con el matinal Contigo en la Mañana, vecinos del sector entregaron antecedentes sobre su comportamiento antes de que se fuera de la comunidad, justo en la fecha en la que se le perdió la pista a Aguilera.

De acuerdo al relato de los residentes, el sospechoso realizaba fiestas hasta altas horas de la madrugada, a las que frecuentaban mujeres jóvenes.

“Más que nada los escándalos eran por la bulla. Se veían hartas muchachas, pero como llegaban de madrugada uno no les veía la cara. Llegaban de a cuatro, cinco, todas las semanas”, aseguró una vecina sorbre el hasta ahora único detenido por la desaparición de Krishna.

En cuanto a su comportamiento, señalaron que “vivía solo pero viene gente. El gallo viene a puro bacilar, a carretear con puras niñitas menores desde hace años. Todos lo veíamos, todos sabíamos las andanzas de él”.

Además, los mismos vecinos sostuvieron que el individuo tendría supuestamente vínculos con actividades delictuales ligadas a las drogas. Esto no ha sido corroborado por las autoridades.