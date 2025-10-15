Revelan inquietante conducta del hombre que vio por última vez a Krishna Aguilera: “Se fue hace 10 días” - Chilevisión

Vecinos del departamento donde vivía el principal sospechoso para la familia contaron detalles a Contigo en la Mañana y un dato clave sobre la última vez que lo vieron.

Continúa la búsqueda de Krishna Aguilera Yáñez, joven de 19 años que fue vista por última vez tras salir a una discoteca en San Bernardo hace 11 días.

A más de diez días de su desaparición, el matinal Contigo en la Mañana fue tras la pista de un hombre de 45 años que es el principal sospechoso de la familia, aunque no hay una investigación formal en su contra.

De acuerdo a las imágenes obtenidas por cámaras de seguridad del sector, Krishna Aguilera fue captada primero subiendo a un vehículo presuntamente con el individuo y después el mismo auto fue captado en el sector.

Su hermana se puso en contacto con el hombre, pero él dejó de contestar los mensajes y se le perdió la pista al mismo tiempo que a la joven de 19 años.

Inquietante dato del único sospechoso

Un equipo de Contigo en la Mañana se trasladó hasta un complejo de edificios en San Bernardo, donde tiene registrada una dirección el sospechoso tras la desaparición de la joven hace unos 10 días.

Ahí conversaron con vecinos del hombre de 45 años, quienes revelaron inquietantes datos sobre su comportamiento.

“Estuvo un arrendatario y se fue hace unos diez días”, afirmó un residente del lugar.

Incluso al momento de visitar el que sería su departamento, se apreció que la reja exterior tenía seguro y vecinos indican que él se habría ido de ese lugar. Sin embargo, llamó la atención que se pudo escuchar el maullido de gatos desde el interior.

Otra vecina del sector señaló que “vivía solo pero viene gente. El gallo viene a puro bacilar, a carretear con puras niñitas menores desde hace años. Todos lo veíamos, todos sabíamos las andanzas de él”.

Constantes fiestas en el departamento

Una residente del lugar también relató el comportamiento que tenía el sospechoso y, contó que durante su estadía en el departamento eran regulares las fiestas y escándalos altas horas de la noche.

“Más que nada los escándalos eran por la bulla. Se veían hartas muchachas pero como llegaban de madrugada uno no les veía la cara. Llegaban de a cuatro, cinco, todas las semanas”, aseguró.

Finalmente, la mujer también desclasificó un dato sobre la ausencia del sujeto, la que coincide con la fecha de desaparición de Krishna Aguilera Yáñez.

“Al otro día de la desaparición de la niña, el domingo comentan que los vecinos que fue la última vez (que lo vieron)”, afirmó.