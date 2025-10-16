 Detienen a sospechoso de 45 años por desaparición de Krishna Aguilera: Familia lo tenía en la mira - Chilevisión
16/10/2025 07:17

Detienen a sospechoso de 45 años por desaparición de Krishna Aguilera: Familia lo tenía en la mira

El hombre era el principal sospechoso de la familia de la joven de 19 años, debido a que él la habría llevado a la disco donde desapareció.

Publicado por CHV Noticias

Durante esta madrugada la Policía de Investigaciones (PDI) llegó a un condominio de San Bernardo y capturó al hasta ahora único sospechoso por la desaparición de Krishna Aguilera.

Se trata de un hombre de 45 años que mantenía un vínculo con la joven de 19 años y, según el entorno de la mujer, fue él quien la llevo a la discoteca donde se le perdió su rastro. 

La joven fue vista por última vez el pasado 4 de octubre, luego salir a una fiesta en compañía del sujeto. 

Tras la detención, el hombre fue trasladado al cuartel de la PDI en Ñuñoa y, según informaión preliminar de la polícia, todavía quedan diligencias por realizar. 

Sospechaso vio por última vez a Krishna

Imágenes obtenidas por cámaras de seguridad del sector captaron a Krishna Aguilera subiendo a un vehículo, presuntamente con el individuo. El mismo auto fue captado en el sector.

Al día siguiente, su hermana intentó sin éxito ponerse en contacto con la joven e incluso le envió mensajes al hombre que la acompañaba, pero este dejó de responder. 

En paralelo, vecinos del sector donde fue capturado el sospechos, entregaron detalles del comportamiento que tenía en el edificio y donde regularmente hacía fiestas y escándalos altas horas de la noche

“Al otro día de la desaparición de la niña, el domingo comentan que los vecinos que fue la última vez (que lo vieron)”, afirmó una residente a Contigo en la Mañana

