“Hacía cosas malas”: Familia de joven desaparecida en San Bernardo apunta al principal sospechoso - Chilevisión

Cristal, hermana de Krishna Aguilera, entregó detalles del hombre de 45 años que acompañó a la joven la noche en que desapareció. "Esta persona hacía cosas malas", aseguró.

Este martes se cumplieron 10 días de la desaparición de Krishna Aguilera Yáñez en San Bernardo. La joven de 19 años fue vista por última vez tras asistir a una discoteque.

La familia de Krishna tiene como principal sospechoso a un hombre de 45 años con quien tenía una relación afectiva, aunque no eran pareja.

Según las primeras informaciones, este sujeto, cuya identidad no ha sido revelada, llevó en su auto a la joven hasta las afueras de un block de departamentos tras la fiesta. Sin embargo, Aguilera ya no estaba viviendo en ese domicilio.

Cámaras de seguridad captaron a la mujer caminando por el lugar a altas horas de la madrugada y luego se le perdió el rastro. Intentando encontrar respuestas, su hermana escribió al hombre, pero este dejó de contestar los mensajes.

Caso Krishna Aguilera: ¿Quién es el principal sospechoso tras desaparición?

En conversación con CHV Noticias, Cristal, hermana de la joven desaparecida, afirmó que el principal sospechoso de la familia sería, precisamente, el hombre de 45 años.

"Esta persona hacía cosas malas", señaló la familiar de Krishna, asegurando que el sujeto se dedicaría al "narcotráfico".

"La trataba mal, muchas veces la trató mal por audios. Entonces, cuando ella me contaba esa situación, yo le decía: 'hermana, ya basta, por favor', pero ella no hacía caso", agregó.

En entrevista con Contigo en la Mañana, Cristal confirmó que se reunió con representantes de la Fiscalía mientras continúan las labores de búsqueda.

Respecto al sospechoso, indicó: "Yo me comuniqué con él, pero está desaparecido. No ha dado rastro, lo que es nada (...) No está por ningún lado".