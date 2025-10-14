 “Hacía cosas malas”: Familia de joven desaparecida en San Bernardo apunta al principal sospechoso - Chilevisión
Minuto a minuto
Así luce Sergio Velasco, protagonista de memorable franja electoral “¡Trabajo, trabajo, trabajo!” “Te perdono y doy vuelta la página”: Evelyn Matthei cerró impasse con José Antonio Kast por ataque de bots “Hacía cosas malas”: Familia de joven desaparecida en San Bernardo apunta al principal sospechoso Solo 3 segundos en pantalla: El desafío de los candidatos independientes en la franja electoral Sismo remece a la región de Tarapacá: Esta fue la magnitud
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
14/10/2025 15:51

“Hacía cosas malas”: Familia de joven desaparecida en San Bernardo apunta al principal sospechoso

Cristal, hermana de Krishna Aguilera, entregó detalles del hombre de 45 años que acompañó a la joven la noche en que desapareció. "Esta persona hacía cosas malas", aseguró.

Publicado por CHV Noticias

Este martes se cumplieron 10 días de la desaparición de Krishna Aguilera Yáñez en San Bernardo. La joven de 19 años fue vista por última vez tras asistir a una discoteque.

La familia de Krishna tiene como principal sospechoso a un hombre de 45 años con quien tenía una relación afectiva, aunque no eran pareja.

Según las primeras informaciones, este sujeto, cuya identidad no ha sido revelada, llevó en su auto a la joven hasta las afueras de un block de departamentos tras la fiesta. Sin embargo, Aguilera ya no estaba viviendo en ese domicilio.

Cámaras de seguridad captaron a la mujer caminando por el lugar a altas horas de la madrugada y luego se le perdió el rastro. Intentando encontrar respuestas, su hermana escribió al hombre, pero este dejó de contestar los mensajes.

Caso Krishna Aguilera: ¿Quién es el principal sospechoso tras desaparición?

En conversación con CHV Noticias, Cristal, hermana de la joven desaparecida, afirmó que el principal sospechoso de la familia sería, precisamente, el hombre de 45 años.

"Esta persona hacía cosas malas", señaló la familiar de Krishna, asegurando que el sujeto se dedicaría al "narcotráfico".

"La trataba mal, muchas veces la trató mal por audios. Entonces, cuando ella me contaba esa situación, yo le decía: 'hermana, ya basta, por favor', pero ella no hacía caso", agregó.

En entrevista con Contigo en la Mañana, Cristal confirmó que se reunió con representantes de la Fiscalía mientras continúan las labores de búsqueda.

Respecto al sospechoso, indicó: "Yo me comuniqué con él, pero está desaparecido. No ha dado rastro, lo que es nada (...) No está por ningún lado".

Publicidad

Destacamos

Noticias

Publican resultados del Servicio Militar 2026: Revisa con tu RUT si te llamaron

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Los WhatsApp del cliente acusado de asesinar a delivery: “¿Dónde está mi pedido?”

Un retraso de 13 minutos en la llegada del pedido de comida rápida desató un enfrentamiento que terminó con la vida del repartidos. Minutos antes ambos habían tenidos un áspero intercambio por mensajes.

14/10/2025

“Conmigo no”: Polémica evaluación desató nuevo cruce entre Faloon y Raquel en Fiebre de Baile

La ex chica Yingo salió en defensa de su compañera María José Quiroz, luego que recibiera una fuerte crítica de la jurado en el estelar de Chilevisión.

14/10/2025

Publican resultados del Servicio Militar 2026: Revisa con tu RUT si te llamaron

El sorteo general es un sorteo público y aleatorio que se realiza con los varones para completar los cupos que no se llenaron con conscriptos voluntarios. Revisa acá los resultados.

14/10/2025

“Es bastante lamentable”: Revelan por qué Rosario Bravo no acepta acuerdo con Daniel Fuenzalida

Juan Pablo Zamora, representante de la influencer, señaló que todavía no ha podido hacer el cálculo total de la deuda, ya que cada vez van apareciendo más elementos que abultan los montos.

14/10/2025